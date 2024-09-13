Вранці ворог КАБом атакував Шосткинський район Сумщини: є жертви, серед поранених – дитина
Джерело:Сумська ОВА
Російські окупанти зранку 13 вересня вдарили по Сумщині. Так, загарбники завдали авіаційного удару по Ямпільській громаді Шосткинського району.
На жаль, не обійшлося без загиблих. Відомо, що внаслідок обстрілу також є постраждалі, зокрема дитина.
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Наслідки атаки противника на Сумщині
В Сумській ОВА повідомили про наслідки чергової атаки ворога на Сумщину. Так, зазначається, що росіяни скинули КАБи по цивільній інфраструктурі. Зокрема, зафіксовано 4 вибухи.
Попередньо, внаслідок обстрілу загинуло дві людини, 6 – отримали поранення, у тому числі одна дитина,
– повідомили о 12:15 в ОВА.
В ОВА також додали, що внаслідок атаки ворога пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня, а також відсутнє електропостачання.
Там вказали, що на місці працюють всі необхідні служби. Наразі наслідки від атаки російської армії ще уточнюються.