Вражає масштаб пожежі, збитки на десятки мільйонів, – Садовий про наслідки атаки по Львову

Унаслідок атаки дронами-камікадзе по Львову 19 вересня сталася масштабна пожежа на промисловому складі. Збитки від пошкоджень оцінюють на десятки мільйонів.

Про це 24 Каналу розповів мер Львова Андрій Садовий. За його словами, наразі все ще триває ліквідація пожежі.

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Вражає сам масштаб пожежі, тому що удари і осколки летіли у наші склади, де знаходиться і гуманітарна допомога, і продукти харчування. Банально вікна, двері – усе пошкоджено. У Львові розташовано багато локацій, які використовують міжнародні гуманітарні організації, і наші мережі, які забезпечують і промисловими і продовольчими товарами багато областей нашої країни,

– зазначив Андрій Садовий.

Збитки унаслідок пожежі

За словами мера, пожежа унаслідок атаки досить масштабна, а до її гасіння рятувальники приступили фактично з самого початку.

"Фактично з самого початку, як тільки це стало можливим, розпочали виконання робіт. Магістральна вулиця зараз перекрита, але так виглядає, що невдовзі ми її відкриємо", – додав Садовий.

Та наголосив, що сьогоднішня атака – це шок для людей, передусім для власників складів, адже йде про "збитки не на мільйони, а на десятки мільйонів і більше". Вражає, за словами Андрія Садового й те, що росіяни луплять по цивільній інфраструктурі.

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