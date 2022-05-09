"Вражена стійкістю українського народу": генсек Ради Європи приїхала в Ірпінь і Бородянку

Марія Пейчинович-Бурич 9 травня приїхала на звільнену від російських окупантів Київщину. В супроводі Еміне Джапарової вона оглянула Ірпінь і Бородянку.

Про це генеральна секретарка Ради Європи повідомила на своїй сторінці у соціальних мережах.

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З Еміне Джапаровою сьогодні вранці були у Бородянці та Ірпені. Я вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією, але я вражена стійкістю українського народу. Ми у Раді Європи підтримуємо Україну,

– зазначила Марія Пейчинович-Бурич.



Генсек Ради Європи приїхала в Ірпінь і Бородянку / Фото з твітера Марії Пейчинович-Бурич

Своєю чергою заступниця міністра закордонних справ оприлюднила фото та вказала, що візит генеральної секретарки до України важливий, адже дає змогу пересвідчитися у воєнних злочинах Росії, скоєних в Ірпені та Бородянці, де невинні жертви зазнали масових звірств, зокрема:

бомбардувань будинків;

позасудових страт;

навмисних розстрілів;

зґвалтувань;

катувань.

Масштаб і жорстокість російських звірств на Київщині та в інших українських містах – поза межею розуміння. Російські загарбники свідомо хочуть знищити Україну так само як це роблять з кримськими татарами в окупованому Криму,

– підкреслила Еміне Джапарова.

"Наша загальна відповідальність – покарати винних", – підсумувала українська дипломатка.

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин від імені Ірпінської громади подякував пані Пейчинович-Бурич за підтримку України та висловив своє сподівання у допомозі Ради Європи у відбудові нашого понівеченого, але нескореного Ірпеня.

Марія Пейчинович-Бурич приїхала в Ірпінь і Бородянку / Фото з твітера Еміне Джапарової та "Укрінформу"

Після цього генеральна секретарка Ради Європи зустрілася з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою

Ми зосередилися на тому, як притягнути Росію до відповідальності за її злочини,

– написав Кулеба.



Марія Пейчинович-Бурич з главою МЗС України / Фото Дмитра Кулеби

Трюдо та Гарахані відвідали Київщину

Джастін Трюдо 8 травня прибув із дипломатичним візитом до України. Він відвідав зруйноване місто Ірпінь, де побачив жахливі наслідки перебування там окупантів.

Прем'єр хотів на власні очі побачити жахіття, яке вчинили з містом російські окупанти. Мовляв, найбільше враження справило те, що Росія атакувала саме цивільні об'єкти.

Того ж дня на Київщину приїхали очільник парламенту Норвегії Масуд Гарахані та глава МЗС Аннікена Гуйтфельд. Вони відвідали Бучу та Ірпінь й побачили наслідки звірств рашистів.

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Рада Європи створила експертну групу для допомоги Офісу генпрокурора у розслідуванні воєнних злочинів. Марія Пейчинович-Бурич раніше закликала розслідувати звірства російських військових у Бучі та притягти до відповідальності всіх винних.