"Вражена стійкістю українського народу": генсек Ради Європи приїхала в Ірпінь і Бородянку
Джерело:Марія Пейчинович-Бурич у твітері
Марія Пейчинович-Бурич 9 травня приїхала на звільнену від російських окупантів Київщину. В супроводі Еміне Джапарової вона оглянула Ірпінь і Бородянку.
Про це генеральна секретарка Ради Європи повідомила на своїй сторінці у соціальних мережах.
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З Еміне Джапаровою сьогодні вранці були у Бородянці та Ірпені. Я вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією, але я вражена стійкістю українського народу. Ми у Раді Європи підтримуємо Україну,
– зазначила Марія Пейчинович-Бурич.
Генсек Ради Європи приїхала в Ірпінь і Бородянку / Фото з твітера Марії Пейчинович-Бурич
Своєю чергою заступниця міністра закордонних справ оприлюднила фото та вказала, що візит генеральної секретарки до України важливий, адже дає змогу пересвідчитися у воєнних злочинах Росії, скоєних в Ірпені та Бородянці, де невинні жертви зазнали масових звірств, зокрема:
- бомбардувань будинків;
- позасудових страт;
- навмисних розстрілів;
- зґвалтувань;
- катувань.
Масштаб і жорстокість російських звірств на Київщині та в інших українських містах – поза межею розуміння. Російські загарбники свідомо хочуть знищити Україну так само як це роблять з кримськими татарами в окупованому Криму,
– підкреслила Еміне Джапарова.
"Наша загальна відповідальність – покарати винних", – підсумувала українська дипломатка.
Ірпінський міський голова Олександр Маркушин від імені Ірпінської громади подякував пані Пейчинович-Бурич за підтримку України та висловив своє сподівання у допомозі Ради Європи у відбудові нашого понівеченого, але нескореного Ірпеня.
Марія Пейчинович-Бурич приїхала в Ірпінь і Бородянку / Фото з твітера Еміне Джапарової та "Укрінформу"
Після цього генеральна секретарка Ради Європи зустрілася з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою
Ми зосередилися на тому, як притягнути Росію до відповідальності за її злочини,
– написав Кулеба.
Марія Пейчинович-Бурич з главою МЗС України / Фото Дмитра Кулеби
Трюдо та Гарахані відвідали Київщину
- Джастін Трюдо 8 травня прибув із дипломатичним візитом до України. Він відвідав зруйноване місто Ірпінь, де побачив жахливі наслідки перебування там окупантів.
- Прем'єр хотів на власні очі побачити жахіття, яке вчинили з містом російські окупанти. Мовляв, найбільше враження справило те, що Росія атакувала саме цивільні об'єкти.
- Того ж дня на Київщину приїхали очільник парламенту Норвегії Масуд Гарахані та глава МЗС Аннікена Гуйтфельд. Вони відвідали Бучу та Ірпінь й побачили наслідки звірств рашистів.
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