"Врегулювати історичні питання": Туск заявив, що Україна не увійде в ЄС без згоди Польщі

Прем'єр-міністр Польщі висловився щодо членства України в Євросоюзі. Він вважає, що спочатку потрібно врегулювати історичні питання.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував главу МЗС України Дмитра Кулебу щодо операції "Вісла" і заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни. Водночас, щоб отримати таку згоду, потрібно відповідати культурно-політичним стандартам.

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Потрібно врегулювати україно-польські відносини

Туск відповідав на запитання про слова віцепрем'єр-міністра, глави Міністерства оборони Владислава Косіняка-Камиша, який заявив, що Україна не буде прийнята до Європейського Союзу, поки Варшава і Київ не розв'яжуть питання Волинської трагедії. Прем'єр Польщі вважає, що той мав рацію, але "не відкрив Америку".

За його словами, ЄС не змогли б створити без примирення між німцями і французами чи німцями і поляками.

Українці повинні розуміти, що вступ до Союзу означає входження у сферу стандартів, які стосуються політичної та історичної культури,

– наголосив Туск.

Він пообіцяв, що буде все чіткіше давати зрозуміти, що Київ зацікавлений у тому, щоб врегулювати відносити з Варшавою.

Виправдати польські очікування

Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що він дуже хотів би, щоб суперечності в українсько-польських відносинах не були алібі для "проросійських тенденцій".

Потім він визнав, що негативно оцінює те, що сказав Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Україна все одно матиме "виправдати польські очікування з точки зору не стільки поховання історії, скільки облаштування наших відносин на основі правди про цю історію".

За його словами, потрібна ексгумація і достовірна оцінка того, що відбувалося під час і після Другої світової війни.