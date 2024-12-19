Загроза оточення й просування ворога: яка зараз ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку ситуація продовжує залишатися достатньо складною. Російське командування 1-ї танкової армії після невеликого перегрупування своїх підрозділів у тактичній зоні знову перейшло до активних наступальних дій в районі свого прориву до річки Оскіл.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Підрозділи 2-ї мотострілецької дивізії росіян знову атакували у напрямку Кругляківка – Загризове. Однак на цей раз вони діяли не тільки з півночі, а й з північного сходу. Мали просування. По суті, передові підрозділи 2-ї МСД противника вже вийшли на північні та східні околиці села Загризове. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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Окрім цього, командування УВ "Захід" перегрупувало у смугу 20-ї загальновійськової армії, на правий фланг, частину сил приданої йому 25- ї окремої мотострілецької бригади 6-ї ЗВА. Результат – не забарився.

Підрозділи 3-ї МСД противника за допомогою 25-ї ОМСБр атакували з обох боків село Лозова у напрямку Андріївка – Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки. Ймовірно, вони намагалися обійти Лозову з двох сторін. Мали просування.

Атаки цієї ж тактичної групи у бік села Зелений Гай та у напрямку Першотравневе – Копанки результату їм не принесли.

Стає очевидним, що до контратак ЗСУ в районі села Колесниківка та у бік села Піщане російське командування поставилося достатньо серйозно й прагне убезпечити свій прорив до річки Оскіл у південному напрямку.

Водночас у смузі 69-ї МСД 6-ї ЗВА противник намагається наростити свої сили й засоби, власне, на плацдармі у напрямку Масютівка – Западне та безпосередньо у бік села Дворічна.

Діючі на цих напрямках підрозділи ЗСУ, схоже, відійшли з цієї ділянки до дороги Р-79 та закріплюються на позиціях вздовж цього шляху. Ймовірно, противник має на цьому напрямку суттєву перевагу в артилерії.

Поки що дії командування 1-ї ТА та 6-ї ЗВА противника цілком вкладаються у неодноразово обговорений нами ймовірний план – відсікти північну частину нашого плацдарму на річці Оскіл й ліквідувати її, а по можливості ще форсувати Оскіл біля Куп'янська та створити зручні умови для проведення наступу на сам Куп'янськ.

Гальмування росіян на Покровському напрямку

На Покровському напрямку, у смузі УВ "Центр", основні події розвиваються на стику 2-ї ЗВА та 90-ї танкової дивізії противника. Наскільки я розумію, темпи просування росіян суттєво зменшились через втрати. Зокрема:

27 МСД росіян зуміла таки трохи розширити своє вклинення в районі сіл Новотроїцьке та Шевченко й зайняти Даченське;

90 ТД противника мала мінімальне просування у напрямку на Новооленівку з півночі та сходу й у напрямку Пушкіне – Українка.

Чесно кажучи, я вважав, що противник ще тиждень тому вийде на рубіж Новотроїцьке – Українка, але цього поки не сталося. Він продовжує "повзти" до цього рубежу, але все повільніше та повільніше.

Оцінюючи ситуацію на Покровському напрямку, варто сказати, що росіяни зараз формують південний фас майбутнього охоплення Покровська. Як тільки вони закінчать цим займатися, у наступ перейде ще одна армія УВ "Центр" – 41 ЗВА, – щоб сформувати північний фас цього охоплення.

Загроза для ЗСУ на Курахівському напрямку

Курахівський напрямок, схоже, "доживає" свої останні дні й скоро варто буде перейменувати його у Новопавлівський.

Фактично, російські підрозділи 51-ї ЗВА у взаємодії із підрозділами 90-ї ТД вийшли на рубіж Зоря – Старі Терни й таким чином створили передумови для подальшого прориву на села Дачне та Шевченко. Але тут, як і на Покровському напрямку, темпи просування окупантів трохи впали. Судячи зі всього, взяття Сонцівки пройшло для ворога ну дуже нелегко. Бої за саме село тривали не менше як 2 тижні.

Росіяни майже повністю захопили Курахове, за виключенням території Курахівської ТЕС.

Однак, як на мене, головні події на Курахівському напрямку відбуваються не тут, а в смузі наступу 20-ї МСД та правого флангу УВ "Схід", які фактично вже прорвалися на тактичні тили наших підрозділів, що обороняються у районі Дачного, Янтарного та в районі Курахівської ТЕС. Я маю на увазі вклинення підрозділів противника в районі села Сухі Яли та у напрямку Зеленівка – Улакли.

Найцікавіше, що противник, поки що так і не перетнув річку Сухі Яли з півдня на північ, а наступає, так би мовити "вєєром", по її південному березі. Його передові підрозділи зайняли послідовно Костянтинопольське, Сухі Яли та Зеленівку, але пробитися на північ від річки поки не можуть.

Своєю чергою, 20 МСД росіян після захоплення Успенівки і Дальнього перейшла знову до фронтального витіснення наших військ з району на південь від села Курахове.

Наскільки я розумію, командування 29-ї ЗВА УВ "Схід" прагне перерізати шляхи відходу нашим військам, які ще обороняються у залишках Курахівського виступу.

Тим більше, що сам характер місцевості в цьому місці сприяє противнику у виконанні цього його дуже ймовірного завдання.

Для того, аби цього не сталося, треба зробити дві речі:

або своєчасно відвести наші підрозділи на рубіж Ясенево – Андріївка – Костянтинопіль – Розлив зі всього виступу;

або утримати весь ланцюг населених пунктів на самій дорозі чи вздовж неї на ділянці Костянтинопіль – Улакли – Дачне – Курахівська ТЕС. А потім, при нагоді, все одно відвести вимотані до межі підрозділи, бо очевидно, що утримувати увесь цей виступ, навіть у вигляді "залишків" – немає сил.

Найзагрозливіший напрямок – Времівський

Останнім розглянемо найбільш загрозливий – Времівський напрямок. Там розгортається чергова історія з оточенням. Я маю на увазі район села Макарівка, південніше села Велика Новосілка та Времівка.

Ще тижні тому росіяни зайняли раптовою атакою село Благодатне на протилежному березі річки Мокрі Яли, яке розташоване на північ від Макарівки. Вже тоді треба було замислитись про подальшу долю позицій в Макарівці.

Та поки наші замислювались, росіяни розпочали активні наступальні дії у бік Нескучного зі сторони раніше захопленого Рівнопілля й одночасно прорвалися зі сходу на захід, з боку захопленого Благодатного, перерізавши дорогу Макарівка – Сторожове. Цим вони по суті оточили наші підрозділи у самій Макарівці.

Але це лише одне. Друге – противник правим флангом свого УВ "Схід" глибоко зі сходу охопив взагалі увесь район Великої Новосілки й вийшов на комунікації, які ведуть від неї на північ, у бік села Багатир та Комар.

На відтинку між Старомайорським та Роздольним противник ввів у бій 2 мотострілецькі бригади, 2 бригади морської піхоти, 1 танкову бригаду й у ролі "швидкого" резерву ще одну мотострілецьку бригаду.

У результаті ворог зайняв не тільки район Роздольного, а й вийшов вздовж річки Шайтанка до східних околиць Великої Новосілки. Утримати саму Велику Новосілку буде важко, а підрозділи ЗСУ, які обороняються на південь від неї, взагалі перебувають у дуже складному стані.

Теоретично виправити його можливо, але я дуже сумніваюсь, що у нас є на це відповідні сили та ресурси.

Тим більше, що, за словами офіційних представників нашого командування, очікується активізація росіян на Запорізькому операційному напрямку.