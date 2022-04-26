Врожай зернових в Україні у 2022 буде приблизно на 20% меншим, ніж у 2021, – Міноборони Британії

У Міністерстві оборони Великої Британії оприлюднили прогноз щодо майбутнього врожаю зернових в Україні. Там вважають, що вдасться зібрати менше, ніж це було торік.

Проте у там вказали, що кількість врожаю буде меншою лише на 20% у порівнянні з 2021 роком. Цей прогноз аналітиків оприлюднили 25 квітня.

До теми Попри обстріли, Україна очікує на достатній урожай і експорт, – Мінагрополітики

Як саме визначили цю цифру

У Британському міноборони вказали лише одну причину зменшення врожаю. У розрахунку зважили тільки на зменшення площі земель, на яких триває посівна.

Проте наразі невідомо, наскільки цей оптимістичний прогноз буде близький до правди. Адже Росія робить усе, щоб зірвати посівну, відповідно буде шкодити аграріям і надалі.



Цей прогноз аналітиків / Зображення з твіттеру Міноборони Британії

Чому це турбує світ

Річ у тім, що Україна є одним із найбільших агроекспортерів планети. Тільки від нашого зерна залежні приблизно 400 мільйонів людей у різних країнах.

Відколи Росія почала блокувати наші порти, майже повністю припинився експорт. Це вже призвело до зростання цін на їжу в більшості держав світу. Міністерство аграрної політики почало працювати над налагодженням нових ланцюжків постачання. Проте в ООН все ж занепокоєні та застерігають про можливість голоду в різних куточках світу.

До теми – війна в Україні матиме наслідки у всьому світі: дивіться відео