Федоров розставив усі крапки над "і" щодо повісток у Дії

У Мінцифри спростували чутки, що, мовляв, в "Дії" збираються вручати повістки. Такого не буде.

Цього навіть немає в планах. Про це сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров. Його заяву поширили у телеграм-каналах, передає 24 канал.

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Федоров також закликав не читати російські ЗМІ, які можуть розповсюджувати такі чутки. Вони працюють фейками та дестабілізують країну.

Скільки триватиме мобілізація

У Міноборони наголошували, що мобілізація продовжуватиметься, поки йде війна. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що є певна цифра, яка вказує на те, скільки громадян потрібно мобілізувати – мовиться про сотні тисяч.

Повістки можуть вручати на роботі, вулицях чи блокпостах. У РНБО пояснили, що такий формат не суперечить закону. Щоправда, отримання повістки не означає відправлення на війну. Це виклик до військкомату, який потрібний для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби.

Призову жінок поки не буде

Про призов жінок на службу поки не мовиться. У Центрі протидії дезінформації зауважили, що жінок дійсно невдовзі почнуть брати на облік. Кампанія стартує з 1 жовтня 2022 року. Однак не всіх, а тих, хто належить до певного переліку професій.

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