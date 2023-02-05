Резніков стверджує, що вручення підозр посадовцям Міноборони не стосуються закупівель продуктів

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що вручення підозр представникам Міноборони не стосуються системи харчових закупівель. Про це він розповів під час пресконференції 5 лютого.

Резніков заявив, що наразі йому невідомо про жоден факт вручення підозри посадовцям міністерства безпосередньо щодо харчових закупівель. Про це пише 24 Канал.

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Резніков розповів, чому відсторонили Хмельницького

За його словами, факти вручення підозр представникам Міноборони не стосуються системи харчових закупівель.

Відповідаючи на запитання щодо роботи колишнього директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, міністр сказав, що у липні минулого року призначив аудит роботи цього департаменту з усіх питань.

Він зазначив, що коли надійшли проміжні висновки аудиту в грудні, Хмельницького було відсторонено від посади.

Хмельницький був за моїм письмовим зверненням ще влітку направлений до СБУ на проходження поліграфа. І я отримав відповідні висновки цієї експертизи. Тому це і було підставою для відсторонення і прийняття подальших управлінських рішень. Надалі він був звільнений,

– наголосив Резніков.

Що відомо про гучний скандал

"Дзеркало тижня" опублікувало копію угоди, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень.

При цьому журналісти порівняли ціни в угоді з цінами на ті ж продукти в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, нібито виявилися завищеними у 2 – 3 рази.

Через це у Міноборони повідомили про службову перевірку, а також підготовку матеріалів для проведення розслідування щодо поширення неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період. 24 січня стало відомо, що заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Розтрата 100 мільйонів гривень