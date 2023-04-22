Чи можна оскаржити видачу повістки не за місцем проживання: пояснення юриста

Раніше українці могли отримати повістку виключно в тому регіоні, в якому перебували на військовому обліку. Втім, наразі це змінилось: Кабмін фактично розширив повноваження ТЦК та СП.

Відтепер територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть здійснювати призов громадян під час мобілізації, незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Це пояснив 24 Каналу юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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Тож, відповідно вручати військовозобов'язаним повістки ТЦК та СП мають повноваження незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації. За словами юриста, Кабмін фактично розширив повноваження цих структур.

Відтепер ТЦК та СП здійснюють оповіщення та призов громадян:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Останнє уточнення є ключовим. Раніше частини про місця перебування на військовому обліку не було,

– уточнює юрист Владислав Юрчак.

Таким чином, ТЦК та СП вже не братимуть до уваги те, де саме людина перебуває на обліку. Також це не може бути підставою для можливого оскарження при врученні повістки.