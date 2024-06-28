Повістки на блокпостах: у ТЦК розповіли, кому вручають і як реагують українці

Представник ТЦК зазначив, що переважно вручення повісток відбувається без ексцесів. Зазвичай на мобільному блокпості щодня вручають декілька повісток, визначаючи кандидатів на виклик до ТЦК візуально та відповідно до їх документів.

Переважно ідуть на конфлікт та виявляють агресію здебільшого молоді люди віком 25 – 30 років. Про це розповів представник Рівненського обласного ТЦК та СП Валентин, який працює на мобільному блокпості, журналістам "Суспільного".

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Вручення повісток на блокпостах

За словами військовослужбовця Рівненського обласного ТЦК та СП щодня на блокпості вручають 2 – 4 повістки, іноді – 5. Виклики вручають після перевірки документів.

Документи, візуально дивимося, людина підлягає мобілізації чи ні по віку. Якщо людина старшого віку – просто питаємо, якого року народження. Якщо підлягає – видаємо повістку,

– розповів представник ТЦК.

Здебільшого водії, яких зупиняли на блокпості у присутності журналістів, реагували на працівників ТЦК спокійно. Один з чоловіків пояснив, що він 1958 року народження і не підлягає мобілізації.

"Якби мав відповідний вік, то вже був би там. Пішов би захищати державу. А так – чим можу, то тут допомагаю", – пояснив він.

Ще один водій не мав при собі військово-облікових документів і зізнався, що через зайнятість досі не оновив персональні дані. Спершу він від повістки відмовлявся, але після пояснення, що при відмові його подадуть в розшук – підписав отриманий виклик.

При цьому він висловив думку, що людям треба давати мотивацію йти на фронт, а не "виловлювати" їх на дорозі. "Але раз попався, то попався", – додав чоловік.

Представник ТЦК зазначив, що переважно вручення повісток відбувається без ексцесів. Додав, що часом військовозобов'язані просять виписати на конкретний день і певну годину. Але бувають випадки, що люди втікають, не надають документів. Валентин зазначив, що за такі дії чоловіків можуть подати в розшук, оштрафувати та примусово доставити у ТЦК.

За його словами, проявляють агресію здебільшого молоді люди віком 25 – 30 років.