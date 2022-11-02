Мобілізація в Україні: де та хто має право вручати повістки

Оскільки в Україні оголошений воєнний стан й триває мобілізація, то повістки зараз вручають у різних місцях. Коли це законно, а коли вже ні – читайте далі.

У законі не прописано, де саме можна вручати повістки. Тому отримання документа на роботі, на вулиці чи в громадському місці – цілком доречне. Однак є й певні нюанси, повідомляє 24 канал.

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Видавати повістку особисто призовнику на вулиці чи в іншому місці – дозволено. Адже цей момент взагалі не прописаний в законі. При цьому видати повістку можуть:

працівники військкомату;

представники органів місцевого самоврядування;

представники органів внутрішніх справ.

У якому разі видача повістки вважається незаконною

Виклик до військкомату телефоном не передбачений у законі. Тому у такому разі ви не зобов'язані йти у військкомат. Важливо зауважити, що вас не можуть доставляти у військкомат силою. Якщо вас затримали й примусово кудись везуть, то викличте поліцію. Навіть якщо працівників ТЦК вже супроводжують правоохоронці.

Видача повістки родичам призовника також не зобов'язує з'являтися у військкомат. Якщо повістку замість вас отримала дружина чи сусідка, або ж її залишили у поштовій скриньці, то ніякої сили цей папірець немає. Адже мобілізований повинен поставити власний підпис і бути особисто проінформованим. Повістки через посередників не мають юридичної сили.

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Які дані мають вказати у повістці

ПІБ, рік народження та адреса призовника;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час та адреса коли й куди необхідно з'явитися;

назва органу, печатка, підпис, ПІБ керівника військкомату.

Якщо ви побачити якусь помилку, то не поспішайте ставити свій підпис. Спершу її слід виправити.

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Якщо вам вручили повістку для уточнення облікових даних та проходження медичної комісії, а ви не прийшли у ТЦК, то настає адміністративна відповідальність. Якщо ж ви проігнорували мобілізаційну повістку – кримінальна відповідальність.