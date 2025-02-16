Мобілізація в Україні: хто має право вручати повістки

В Україні триває загальна мобілізація. Відповідно до законодавства вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам мають кілька категорій осіб.

Повістки чоловікам мобілізаційного віку в Україні вручають уповноважені представники ТЦК та СП в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного військкомату, передає 24 Канал.

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Хто, окрім ТЦК, може вручати повістки

Також вручення повісток може здійснюватися уповноваженими представниками:

виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних рад;

підприємств, установ, організацій;

відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов'язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.

Представників усіх чотирьох категорій уповноважують на видачу повісток наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі службового посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Зазначимо, що ТЦК не мають права затримувати громадянина за порушення військового обліку. Адміністративне затримання і відповідно доставлення особи до військкомату може здійснювати лише поліція. Крім того, представники ТЦК не мають право зупиняти транспортний засіб. Це теж може робити лише поліція.

Водночас ані працівники військкоматів, ані поліцейські не мають права заходити на приватну територію без дозволу власника.