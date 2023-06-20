Мобілізація в України триває: чи можна оскаржити повістку у суді

В Україні воєнний стан запроваджено до 18 серпня 2023 року, а тому триває загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримувати повістки.

Нині існує 4 типи повісток, які можуть вручати чоловікам. Проте є судова практика, коли військовозобов'язані намагалися оскаржити вручену повістку.

Дивіться також Мобілізація в Україні триває: які головні зміни чекають на українців у червні

Чи можна оскаржити повістку

У вересні 2022 року Верховний Суд у постанові сформував правовий висновок щодо того, чи можна оскаржувати повістку, вручену співробітниками ТЦК та СП. У документі наголошено, що оповіщати громадян про призов на військову службу повинні за розпорядженням керівників військкомату. Конкретні строки, коли військовозобов'язаний має прибути до ТЦК та СП також установлюються керівниками військкоматів.

Тобто повістка – це оповіщення військовозобов'язаного про те, що він має з'явитися до військкомату.

Повістка, яка вручена та заповнена згідно з усіма законними нормами, ще не означає обов'язкове укладення контракту для проходження військової служби.

У судовій практиці зафіксували кілька випадків, коли їх вручення намагалися оскаржити, проте суд завжди ухвалював одне рішення. повістку не можна оскаржити, адже вона оповіщує громадянина про необхідність виконати свій конституційний обов'язок. Якщо документ заповнений повністю відповідно до усіх вимогами, то він не підлягає судовому розгляду.

Які документи підлягають оскарженню у суді

Хоча повістку оскаржити не можна, то військовозобов'язаний може звернутися до суду з інших причин. До слова, у суді можна оскаржувати висновок військово-лікарської комісії. Подати звернення можна у випадку, коли чоловік не згоден з висновком лікарів. Тоді варто звернутися до адміністративного суду.

Часто фіксують порушення прав військовозобов'язаних, коли ТЦК та СП намагається притягнути громадянина до адміністративної відповідальності. У судовій практиці такий випадок фіксували у листопаді 2022 року. Тоді чоловік звернувся до суду через рішення військкомату притягнути його до відповідальності. Позивач заявив, що з особистих обставин не зміг з'явитися до ТЦК та СП на час, який був вказаний у повістці. Окрім того, він не підлягав мобілізації, оскільки мав бронювання. Військкомат же вимагав, щоб чоловік поніс адміністративне покарання – сплатив штраф.

Суд заслухав обидві сторони та виправдав позивача. Також відповідним рішенням була скасована постанова військкомату про притягнення до відповідальності чоловіка. У суді пояснили, що позивач, який отримав повістку, належним чином був не проінформований співробітниками ТЦК та СП.