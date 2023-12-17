Випадки вручення повісток у спортзалах перевірятимуть, – військком Одещини

У мережі поширюють кадри, як на Одещині військові вручають повісти у спортзалах. Це прокоментував начальник обласного ТЦК та СП.

На брифінгу Олександр Охріменко заявив, що такі випадки перевірятимуть. Водночас наголосив, що інформацію, яка є в соцмережах, подаються так, як вигідно певним категоріям, зокрема і ворогу, передає 24 Канал.

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"Якщо і мають місце такі випадки, то заходів вживають"

Щодо тих всіх випадків, які зараз існують у соцмережах і подаються відповідними категоріями, яким це вигідно, по кожному випадку я особисто і мої підлеглі керівники ТЦК проводимо відповідні розбори та роз'яснювальну роботу. Якщо і мають місце такі випадки, то заходів вживають,

– підкреслив начальник ТЦК та СП.

Також Охріменко відповів, чи можуть вручати повістки у роздягальнях, вбиральнях і басейнах. Наголосив, що їх вручають таким чином, де це дозволяє обстановка.

Начальник ТЦК додав, що спільне виконання завдань для організації оповіщення з органами місцевої влади здійснюється до вимог чинного законодавства.

Якщо і мають місце ті випадки, про які ви зараз говорите, то виключно, можливо, через те, що ці заходи проводять військовослужбовці, які, можливо, не на достатньому рівні знають тонкощі законодавства,

– зазначив Охріменко.

Пояснив, що за останні пів року ухвалив рішення за погодженням керівництва щодо проведення відповідної ротації і рот охорони, і деяких представників ТЦК із бойових військових частин. Йдеться про військовослужбовців, які мають травми, поранення, контузії внаслідок бойових дій.

Можливо, такі, випадки (вручення повісток у роздягальнях – 24 Канал), є, але ми над цим працюємо,

– наголосив начальник обласного ТЦК.