"Батько" Sea Baby, провідниця, Харлан: Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України"

Напередодні Дня Державного прапора та Дня Незалежності України Володимир Зеленський разом з першою леді відзначив видатних людей нагородою "Національна легенда України". Нагороди отримали 11 людей.

Серед нагороджених – спортсмени Ольга Харлан та Олександр Усик, співачка Ніна Матвієнко, ідеолог створення морських дронів Sea Baby та інші.

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Зеленський вручив відзнаку президента "Національна легенда України"

Для мене честь сьогодні (22 серпня – 24 Канал) нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України,

– написав у повідомленні президент.

Цьогоріч нагородою "Національна легенда України" відзначені:

видатний композитор, народний артист і Герой України Ігор Поклад – автор понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш як 40 українських стрічок та анімаційних фільмів.

– автор понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш як 40 українських стрічок та анімаційних фільмів. генеральний конструктор – гендиректор конструкторського бюро "Луч", повний кавалер ордена "За заслуги", Герой України Олег Коростельов . Брав безпосередню участь у створенні "Стугни", "Вільхи" та ракети "Нептун".

. Брав безпосередню участь у створенні "Стугни", "Вільхи" та ракети "Нептун". найтитулованіша українська спортсменка – дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи Ольга Харлан.

лікар – торакальний хірург Віталій Хмель . З початку російської агресії зробив понад сто надскладних операцій пораненим воїнам, в евакуаційних рейсах врятував життя понад 50 захисникам.

. З початку російської агресії зробив понад сто надскладних операцій пораненим воїнам, в евакуаційних рейсах врятував життя понад 50 захисникам. бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич , позивний Хантер. Ідеолог створення морських дронів Sea Baby. Розробник снайперської гвинтівки "Володар обрію", із якої встановлено світовий рекорд – влучний постріл в окупанта з відстані 3800 метрів.

, позивний Хантер. Ідеолог створення морських дронів Sea Baby. Розробник снайперської гвинтівки "Володар обрію", із якої встановлено світовий рекорд – влучний постріл в окупанта з відстані 3800 метрів. провідниця "Укрзалізниці" Ірина Юрченко . 25 лютого 2022 року заступила на чергування й тижнями працювала на евакуаційних рейсах. У той час її син Дмитро Козацький із позивним Орест тримав оборону на "Азовсталі" в Маріуполі.

. 25 лютого 2022 року заступила на чергування й тижнями працювала на евакуаційних рейсах. У той час її син Дмитро Козацький із позивним Орест тримав оборону на "Азовсталі" в Маріуполі. український живописець, графік і монументаліст, почесний член Національної академії мистецтв України Олександр Дубовик .

. американський бізнесмен, філантроп, найбільший приватний донор України Говард Баффет . Його фонд витратив на допомогу українцям понад 500 мільйонів доларів.

. Його фонд витратив на допомогу українцям понад 500 мільйонів доларів. український боксер, олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик.

Посмертно нагороди удостоєні український та вірменський кінорежисер, сценарист, режисер стрічки "Тіні забутих предків" Сергій Параджанов і народна артистка України, Герой України Ніна Матвієнко.