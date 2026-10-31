Найстаршому евакуйованому – 94 роки, молодшому – трохи понад рік, – Лубінець

З окупованих Олешок на Херсонщині успішно евакуювали цивільних жителів, які нарешті змогли дістатися безпечної території України. Найстаршій людині серед врятованих – 94 роки, а наймолодшій – трохи більше року.

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, як відбувалася гуманітарна операція, хто допоміг її реалізувати та які історії пережили евакуйовані.

Кого вдалося евакуювати з Олешок?

Серед евакуйованих є люди різного віку, зокрема літні громадяни та маленькі діти.

Найстаршій людині, яка виїхала, – 94 роки. Наймолодшій – трохи понад рік. А ще одна жінка вже завтра святкуватиме своє 49-річчя. І найголовніше – зустріне цей день у безпеці,

– наголосив Лубінець.

Завершення евакуації мешканців Олешок: дивіться відео

За кожною врятованою людиною стоїть окрема історія пережитих випробувань. Деякі родини роками чекали на можливість залишити окуповане місто.

Омбудсман розповів про сім'ю, яка виживала у зруйнованому обстрілами будинку. Батько через стан здоров'я не міг самостійно спуститися з восьмого поверху, адже сходи були пошкоджені. Люди фактично опинилися в пастці та не мали належного доступу до їжі й води.

Ще один евакуйований чоловік народився в Олешках і пережив 16 атак російських дронів та 4 ракетні влучання у власний будинок. Один із вибухів стався приблизно за метр від стіни його оселі.

Під час операції вдалося врятувати не лише людей, а і їхніх домашніх тварин. Зокрема, з окупації вивезли собак, котів, папугу та навіть єнота.

Ці історії неможливо сприймати лише як статистику. За кожною з них – біль, витримка, боротьба за життя та неймовірна сила людей, які пережили надзвичайно важкі випробування,

– сказав Лубінець.

Нагадаємо, реалізувати місію вдалося завдяки складним переговорам і домовленостям з Уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Важливу роль також відіграли президент України Володимир Зеленський, Давид Арахамія та перша леді США Меланія Трамп, яка сприяла координації гуманітарної ініціативи.

Операція передбачала погодження режиму тиші, розмінування доріг до Олешок, доставку гуманітарної допомоги та організацію виїзду цивільних. Лубінець окремо подякував Силам оборони України за дотримання домовленостей і забезпечення безпеки під час місії.

Домовленість має тривати до 1 листопада, 22:59. Це найдовший із 2022 року режим тиші, якого дотримуються обидві сторони.