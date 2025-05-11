Врятувати не змогли: у Черкасах помер постраждалий внаслідок атаки "Шахедами" 6 травня

У лікарні помер 58-річний чоловік. Він зазнав тяжких поранень під час російської атаки на Черкаси 6 травня.

Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

У Черкасах помер постраждалий внаслідок атаки "Шахедами"

На жаль, вранці 11 травня стало відомо, що в лікарні помер 58-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок атаки "Шахедами" на Черкаси 6 травня.

Увесь цей час лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли. Щирі співчуття рідним,

– написав голова ОВА.

Зауважимо, вранці 6 травня росіяни атакували Черкащину ударними дронами. По ворожих цілях працювала ППО. 10 безпілотників збили.

Табурець повідомляв про травмованого внаслідок падіння дрона в Черкасах. Чоловіка в тяжкому стані госпіталізували.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого. Вічна пам'ять!