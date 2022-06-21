Врятувати вдалось не всіх: окупанти заявляють про постраждалих на "вишках Бойка"

У тимчасово окупованому Криму починають бідкатись. Мовляв, не всім вдалось врятуватись внаслідок обстрілів "вишок Бойка".

Про це заявив радник "глави" Криму Олег Крючков. У росЗМІ зазначають, що наразі триває пошукова операція. У Чорному морі намагаються знайти окупантів, яким вдалось вціліти внаслідок атаки, передає 24 канал.

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Не всіх окупантів вдалось врятувати

Він зауважив, що з бурових платформ ГУП "Чорноморнафтогаз" вдалось врятувати не всіх. Утім, окупанти не полишають надію знайти вцілілих в акваторії Чорного моря. Для цього там досі триває пошукова операція.

Як повідомляють загарбники, на момент влучного удару ЗСУ на платформах перебувало 109 людей. Наразі сімох із них намагаються знайти. Відомо також про трьох госпіталізованих. Зі зрозумілих причин видобуток газу поставили на паузу.

Також окупанти повідомили про масштабну пожежу. Відомо, що вогонь внаслідок вибуху дійшов до самої свердловини.

Ракетний обстріл "вишок Бойка": що відомо

Так званий глава "уряду" тимчасово окупованого Криму 20 червня повідомив про атаку по "вишках Бойка". Сергій Аксьонов зауважив, що по бурових установках "Чорноморнафтогазу" стріляли тричі.

Тоді окупанти повідомили, що на вишках у момент обстрілів перебували близько 110 людей. Понад 20 з них вдалось евакуювати. Саму ж рятувальну операцію проводили, використовуючи як авіацію, так і судна.



З космосу зняли місце вибуху "вишок Бойка / Карта NASA

У Держдумі вже почали погрожувати

За попередньою інформацією, ракетних ударів по "вишках Бойка" завдали українські військові. Водночас у ЗСУ і не підтвердили, і не спростували цю інформацію. Адже ніхто, наприклад.

Депутат Держдуми від окупованого росіянами Криму Михайло Шеремета обурився "інцидентом", що стався у Чорному морі. Ба більше, він уже почав погрожувати Україні. Мовляв, у Росії тепер остаточно "розв'язані руки". Тож тепер країна-агресорка завдаватиме ударів по центрах ухвалення рішень.

Зауважимо, що відповідна риторика звучить від нього не вперше. Погрожував офіційному Києву він і до 20 червня.

Капітан ВМС зауважив, що на "вишках Бойка" серйозні пошкодження

Відповідну думку висловив заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко. Водночас він зауважив, що ЗСУ дійсно завдали ракетного удару по об'єкту зранку 20 червня.

Він припускає, що для атаки по вишках ЗСУ могли використати ракетну зброю, а також авіацію. Тож там дійсно можуть бути серйозні пошкодження. Зауважимо, що його слова збігаються з інформацією, яку зараз повідомляють самі окупанти.

Важливий момент, на якому загарбники не роблять узагалі акценту. Мовиться про військових. Адже вишки постійно охороняються бійцями країни-агресорки, але Сергій Аксьонов, "глава" тимчасово окупованого Криму, повідомляє лише про поранених цивільних.

Та й узагалі ці вишки використовувались не лише для добування газу, а й як компактні військові об'єкти. Про це свідчать системи надводного і підводного спостереження, якими вони були нашпиговані.

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