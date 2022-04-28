Все більше українців повертаються до роботи, водночас майже 40% втратили її

В Україні більша частина людей вже повернулася до роботи. Але 39% українців, які втратили роботу з початку війни, досі не мають її.

Наразі повернулися до роботи 59% українців. Опитування провели 26 квітня.

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Спостерігається поступове зростання кількості українців, які повертаються до роботи. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59%. Водночас 39% з тих, хто мав роботу до війни, досі не мають роботи,

– мовиться в повідомленні.



Результати опитування / Дані "Рейтингу"

Найбільше працюють жителі західних та центральних областей (близько 60%). Серед мешканців півдня працюють 52%, сходу – близько 40%.

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