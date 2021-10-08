Таким запам'ятався пекельний вечір 30 серпня 2014 року для тоді ще заступника командира батальйону "Дніпро-1" В'ячеслава Печененка – українського воїна, який зміг вивести з одної з найстрашніших битв для української армії у війні на Донбасі 64 вояків з різних підрозділів. А в історію України ця сторінка назавжди ввійшла під назвою "Іловайський котел".

До теми Герої вмирають, і дуже швидко: історія війни у фото репортера Андрія Дубчака

Чоловік пригадує, як, виїжджаючи з Донецької області в Дніпро, на блокпосту його зупинили українські військові. А один із бійців підійшов і каже: "Командире, ми зараз повернемося у Дніпро і вже не зможемо вшанувати пам’ять всіх наших загиблих. Дай команду, ми зробимо салют".

Спогад бійця "Дніпра-1": Ми стали на узбіччі прямо на трасі та підняли зброю в небо. Була вже ніч, десь 23 година. І по команді командира "вогонь", тишу розірвали 30 черг з автоматів, у деяких хлопців на очах були сльози. Для мене це було прощання з усіма хлопцями, з ними з усіма, хто загинув в Іловайську котлі. Після цього я жодного разу не ходив на похорони, не ходив на могили, може це егоїстично, але… Ми сіли в автобус і поїхали далі. Андрюха "Щур" сидів поруч, я повернувся до нього і кажу "Дімку шкода" і ми відвернулися один від одного, тому що…, бо чоловіки не плачуть. У цей момент зателефонувала мама, весь цей час вона не знала, що я в Іловайську, я писав смс, що ми на полігоні та що все добре. Я не знав, що їй відповісти, але, в результаті, сказав правду.

Як все починалося

В'ячеслав Печененко народився у родині військових. Наслідуючи батька та діда, у 1988 році, не вагаючись, вступив до Полтавського вищого зенітного ракетного військового училища. Після 23 років служби на різних посадах в Національній гвардії та МВС України у 2011 році вийшов на військову пенсію за вислугу років. Однак, у 2014 році чоловік стає заступником батальйону "Дніпро-1".

Я працював у цивільному житті, поки на мою Україну не напала Росія. За покликом серця і за військовою присягою спочатку пішов до військового комісаріату в Дніпрі, але мені там сказали: "Дякуємо за вашу патріотичність, але на всіх полковників бригад не вистачить, тому чекайте вдома",

– пригадує Печененко.

Чекати чоловік не захотів. Знайшовши оголошення, що в Дніпрі формують добровольчий підрозділ в складі МВС "Дніпро-1", – подався туди записуватися. Печененко каже, що попасти туди було важко, бо найвищі посади, які там були – майорські, а чоловік був полковником.



Ексзаступник командира батальйону "Дніпро-1" В'ячеслав Печененко / Фото з особистого архіву Печененка

Однак, йому пішли на зустріч і в кінці квітня 2014 року він був призначений заступником командира батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Командиром батальйону був Юрій Береза. Разом з ним Печененко й сформував підрозділ.

І, як кажуть, по-гарячому, сформувавшись на початку травня, ми почали виконувати завдання. Спершу на території Дніпропетровської області, посилюючи охорону та оборону об’єктів, виставляючи блок-пости навколо області, поки нам не поступило перше бойове завдання,

– розповідає полковник.

51 доброволець

У червні 2014 року частина батальйону вирушила до Маріуполя, де разом з іншими військовими взяли участь у звільненні міста від проросійських сепаратистів. Після звільнення Маріуполя ще кілька місяців зачищали його "від залишків російської нечисті, яка там була". Так було до 17 серпня 2014 року.

"Увечері мені надійшов дзвінок від командира батальйону Берези про те, що ми отримуємо нове завдання. Яке саме – нам не повідомили, але сказали зібрати 50 добровольців, хто погодиться", – каже чоловік.

Печененко розповідає, що вишукував підрозділ, який базувався в аеропорту Маріуполя, та зробив оголошення, що треба 50 людей. Охочих було набагато більше. Однак, у Маріуполі треба було залишити тих, хто буде на охороні озброєння та майна, а також для підтримання несення служби в місті.

Окрім того, що ми зачищали місто від сепаратистів, ми були силовим підрозділом, в першу чергу, для СБУ для доставлення затриманих бойовиків. Тобто, ми мали багато завдань. Тому всіх охочих ми відібрали, але знайшовся ще один, який сказав: "Ви без мене не поїдете", тому я був вимушений взяти 51 людину,

– каже військовий.

Печененко пригадує, що була вказівка взяти з собою боєприпасів та їжі рівно на 3 дні. Їм сказали, що завдання не складне, що за 3 дні вони справляться. Тому брали все по мінімуму.

У мене був тільки один речовий мішок. Всього було мінімум. Були налаштовані, що задання буде не важке. Ми й до цього виконували різні завдання. З Маріуполя ми висувалися і зачищали коридор в Новоазовському районі. Ми гадали, що це буде щось подібне,

– зазначає чоловік.

Після цього добровольці мали вирушити під Волноваху (місто на південному заході Донецької області України) і в селі Стила зібратися для з’єднання з рештою батальйону, яка висувалася з Дніпра на чолі з Березою. В'ячеслав Печененко розповідає, що про існування Іловайська на той час знав.

Я знав, що це велика залізнична вузлова станція, стратегічне місто, де велика залізнична розв’язка. Чув про це місто, але, звичайно, я там ніколи не був,

– зазначає військовий.



Бійці налаштовані, що задання не буде важке / Фото з особистого архіву В'ячеслава Печененка Про те, що добровольці мали заходити в Іловайськ, відомо не було. Однак, каже чоловік, їм не було різниці, куди направлятися, адже вони всі прийшли в підрозділ захищати. У нас був великий конкурс на те, щоб служити в "Дніпрі-1". Вибирали тільки патріотичних та найбільш охочих, хто хотів захищати Батьківщину добровільно,

– розповідає чоловік.

"Бойового досвіду не було"

За словами військового, у батальйоні "Дніпро-1" служили добровольці різного віку та з різних сфер життя. Наймолодшому було 18 років, деяким було понад 50. В'ячеславу Печененку на той час було майже 44 роки. Переважно це були цивільні люди, які колись служили в радянській або в українській армії. Тобто бойового досвіду в них не було.

Навіть, враховуючи те, що я був професійний військовий, я також не мав бойового досвіду. Була звичайна служба, були навички керування підрозділами, але в бойових діях, звичайно, не брав і я участі,

– каже полковник.



"Дніпро-1", бої за Іловайськ, 2014 рік / Фото з особистого архіву В'ячеслава Печененка

Один танк, один БМП-2 та інженерно-саперний підрозділ

Зранку, ще до сходу сонця, добровольці "Дніпро-1" зустрілися з рештою підрозділу на чолі з Березою на околиці села Стила. Там командир батальйону повідомив, що українські добровольці мають висуватися в сторону Іловайська. Спочатку вони зайшли у Старобешеве (селище міського типу на південному сході Донецької області України), згрупувалися і поїхали в сторону Іловайська. Зупинилися в Многопіллі, де отримали бойові завдання від генерала Руслана Хомчака. Саме він був старший над всіма силовими структурами й ставив завдання.

Батальйон "Донбас", де старшим був В'ячеслав Власенко з позивним "Філін", отримав завдання заходити з західної сторони, а ми з південної. Нам був наданий на підсилення один танк, один БМП-2 та інженерно-саперний підрозділ на випадок, якщо треба буде розмінувати,

– розповідає Печененко.

Перші загиблі

Чоловік каже, що вони отримали вказівку захопити рубіж та просуватися далі в міру можливостей, зачищати місто та звільняти його від бойовиків. За його словами, всі були налаштовані, що завдання буде неважке. Підрозділ пройшов певну відстань до південної околиці Іловайська, де одразу наштовхнувся на перекриту дорогу бетонними блоками. Після спроби розбити ці блоки за допомогою танкової гармати, щоб просунутися далі, нічого не вийшло.

Тому я прийняв рішення обійти цю місцевість полем і зайти лівіше від дороги. Однак, ми наштовхнулися на укріпрайон, де нас зупинив вогонь в чистому полі. Усе це було 18 серпня. Ми намагалися погасити вогневе ураження противника вогнем танку та БМП. Після перестрілки з двох сторін ми зрозуміли, що просуватися далі важко,

– каже полковник.

Ворог був надійно захищений в бетонних блокпостах. Окрім того, бойовики мали панівну висоту, бо захопили адміністративну будівлю залізниці. За словами заступника командира батальйону "Дніпро-1", знаходячись на 4 – 5 поверсі будівлі ворог "поливав нас вогнем, внаслідок чого були перші вбиті". Чоловік каже, що за ведення попередніх бойових дій втрат ніколи не було. А в той день загинуло двоє бійців – перші загиблі в підрозділі.

Перший боєць загинув від кулі й, на жаль, ми його забрати не змогли, бо ворог відсік наш підрозділ від того місця, де він загинув і впав. Ми відступили і його тіло залишилося лежати біля цієї адміністративної будівлі залізниці. А другий під час обстрілу з мінометів отримав поранення осколком у сонну артерію,

– пригадує Печененко.

Чоловік розповів, що кров йшла фонтаном. Він побачив пораненого, зупинився і весь американський порошок Celox, який всім тоді надали волонтери, всипав йому в рану. Але, каже Печененко, розумів, що це не допоможе, але ще якийсь час боєць міг би прожити. Вони одразу направили його до медиків. На жаль, як потім доповіли чоловіку, поранений прожив лише близько години.

"Таке поранення зупинити в польових умовах неможливо. Враховуючи те, що було двоє загиблих та одразу багато поранених, було прийняте рішення повернутися до штабу Хомчака в Многопіллі для перегрупування та отримання наступних завдань. Ми зрозуміли, що далі просуватися не можемо. Бо тоді ще й одна з мін потрапила в танк і він став мертвим вантажем, щоб вести бойові дії, хоч і був на ходу", – пригадує військовий.

Ввечері добровольці повернулися в Многопілля та доповіли про те, що не змогли штурмом взяти сепарський блокпост. Після чого отримали команду повернутися в Старобешеве, привести себе до ладу, а зранку перегрупуватися та отримати нові завдання.

Ми переночували в якомусь гуртожитку, а 19 серпня повернулися у Многопілля для отримання наступних завдань. Генерал Хомчак дав нам два БМП-2 і ми самі – "Дніпро-1" – вже без підсилень пішли зі східної сторони Іловайська через село Виноградне для подальшого просування,

– каже Печененко.



Добровольці "Дніпро-1" у час боїв за Іловайськ, 2014 рік / Фото з особистого архіву Печененка

" Ми зайняли кругову оборону і всю ніч трималися, очікували підкріплення"

Добровольці зачистили Виноградне без бою, але на околиці знову зіштовхнулися з активним вогневим спротивом ворога. За словами заступника командира батальйону "Дніпро-1", там був наступний залитий бетоном та добре підготовлений укріпрайон для зустрічі наших військ.

Спогад одного з бійців "Дніпра-1":



Часто вам доводилося бачити командирів, які особисто ведуть на штурм своїх бійців? Чи не на броні й не на джипі, а пішки, як усі, в повному екіпіруванні, попереду всіх. Мені доводилося. Черговий штурм Іловайська, наш полковник В'ячеслав Печененко, йде попереду всіх в чорній касці, а за ним уже весь склад Дніпро-1. Бій почнеться через кілька хвилин.

Українські військові намагалися просунутися вперед поки не стемніло, але в них не вийшло. Все прострілювалося, а довкола був приватний сектор. Пересуватися з БМП-2 вони не могли, бо розуміли, що важка техніка в місті буде знищена першою. На озброєнні в них була лише стрілецька зброя, а з важкої техніки – три АГС-17 та ручні гранатомети.

Це все. Більше в нас нічого не було. Ми зосередилися там, в приватному секторі Виноградного, для наступних завдань. Генерал Хомчак нам довів, що завтра зранку прийде підкріплення і ми разом будемо далі просуватися. Ми зайняли кругову оборону і всю ніч трималися самі, очікували підкріплення,

– розповідає Печененко.

За той час, каже чоловік, ворог вже розвідав їхнє розташування й періодично намагався відстрілювати по них з мінометів. Разом з командиром "Азову" Андрієм Білецьким, з командиром "Шахтарська" Андрієм Філоненком та Дмитром Корчинським було прийнято рішення в якому порядку, хто і по яких вулицях буде наступати.

Першим пішов "Азов" і попав зразу в засідку. Просуватися між дачами було важко, не було відомо, де ворог. І тому вони попали в цю засідку і в них зразу ж було багато поранених і вбитих,

– розповідає військовий.

Печененко каже, що "командири "Шахтарська" й "Азову" прийняли рішення зупинитися на цьому і повертатися, як вони сказали, до охорони й оборони Маріуполя".

Вони залишили нас там. Враховуючи, що ми залишилися там самі без підсилення, наше місце розташування вже було розкрите і нас обстрілювали з мінометів – мною було прийняте рішення повернутися до штабу Хомчака. По поверненню до штабу ми зрозуміли, що "Шахтарськ" і "Азов" залишили взагалі ту місцевість і висунулися в сторону Маріуполя,

– пригадує чоловік.

20 серпня "Дніпро-1" повернувся у Старобешеве для перегрупування. Там вони переночували та привели себе в порядок. За словами заступника командира підрозділу, це був останній день, коли "була можливість помитися". А вже зранку 21 серпня в штабі Хомчака була отримана команда – по шляху до батальйону "Донбас" висунутися до Іловайська і разом з ними вже продовжити виконувати завдання по зачистці населеного пункту.



Добровольці "Дніпро-1", бої за Іловайськ, 2014 рік / Фото з особистого архіву В'ячеслава Печененка

Південна й східна сторона Іловайська була непрохідна для українських бійців. У той час "Донбас" вже закріпився в місті з західної сторони.

21 серпня ми з’єдналися з "Донбасом", де старшим був В’ячеслав Власенков на псевдо "Філін". Враховуючи те, що їх було більше і вони мали більше озброєння – ми були у його підпорядкуванні. "Донбас" закріпився у школі, а ми в дитячому садочку, до подальших дій,

– каже Печененко.

Чоловік зазначив, що українські військові щодня отримували нові завдання й зачищали периметр міста, звільняли від бойовиків, перевіряли, щоб усі тили були захищені. Іловайськ, каже Печененко, був розділений на дві частини залізницею. Права частина була під контролем бойовиків, а ліва – була повністю зачищена батальйонами "Дніпро-1" та "Донбас".

24 серпня

24 серпня, в День Незалежності України, на підсилення приєдналися добровольчі підрозділи МВС – "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ".

Ми розуміли, що проти нас стоять не лише місцеві бойовики, так звані "шахтарі". Ми зрозуміли це по організації протидії ведення проти нас бойових дій – засідки, робота снайперів. Ми розуміли, що там були чеченці та ще якісь бойовики не російської національності,

– розповідає Печененко.

Одного разу, каже чоловік, підрозділ "Дніпро-1" обстрілювали з гранатометів, у вікна в дитячий садочок залітали гранати. Тоді не російською мовою окупанти кричали: "Укропи, здавайтесь". За його словами, це були "якісь найманці з Кавказу чи ще звідкись".

Печененко розповідає, що вони поставили собі мету – 24 серпня звільнити південну частину міста та забрати тіло першого загиблого бійця. Це була третя спроба штурму блокпосту, який українські бійці не могли взяти 18 серпня. Вони відбили його в бойовиків, просунулися вперед і дійшли до місця, де був вбитий перший боєць.

Він так і залишився лежати на тому ж місці, де і був убитий. Ми його забрали та направили, як кажуть, "на велику землю" до рідних. Але його ще довго потім не могли відшукати, було все нерозбірливо. Через деякий час все ж таки його тіло було знайдене рідними й нарешті похоронене,

– розповідає Печененко.

"Всі ці дні нас годували обіцянками про підсилення"

24 серпня військові взяли під контроль всю ліву частину міста. Однак, контролювати її в постійному режимі було важко. Чоловік розповідає, що територію, яка вже була підконтрольна українській армії, по всім периметрам міста треба було наситити великою кількістю особового складу, якого не вистачало.

Розуміючи те, що ми постійно були під вогневим ураженням, ми прийняли рішення об’єднатися з батальйоном "Донбас", який був у середній школі. Там у них було дуже потужне сховище, де ховалися цивільні люди. Школа теж була міцна. З 24 серпня ми вже були разом та мали просуватися вперед. Але далі ми вже не просунулися,

– пригадує Печененко.



Добровольці "Дніпро-1" під час боїв за Іловайськ / Фото з особистого архіву В'ячеслава Печененка

Чоловік каже, що тоді вони вже почали розуміти, що довкола Іловайська робиться щось не те. Дорога, якою переправляли поранених та доставляли додаткові боєприпаси, була перерізана. А після Дня Незалежності українські військові залишилися майже без харчів, води та світла.

Ми почали розуміти, що довкола Іловайська щось коїться, бо ми були відрізані, як то кажуть, від всього життя. Можливо, в Генштабі мали всю картинку "на долоні", але ми, будучи в середині Іловайська, не могли навіть перебачити, що нас потихеньку брали в кільцеве оточення,

– розповідає військовий.

Нагадаємо. 24 серпня ватажок так званої сепаратистської "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про масштабний наступ по всіх напрямках. Від державного кордону в напрямку Старобешевого вирушили російські війська, відрізаючи Іловайськ і українські підрозділи біля нього. Їм вдалося оточити Іловайськ, утворивши котел.

"Всі ці дні ми вели активні бойові дії й усі ці дні нас годували обіцянками, що на підсилення йде якась бригада, якась тисяча бійців Національної гвардії, ще щось нам казали, але нічого цього не було й ми вже були на межі", пригадує Печененко.



Бійці "Дніпро-1", бої за Іловайськ, 2014 рік / Фото з особистого архіву В'ячеслава Печененка

27 серпня 2014 року рідні та близькі бійців батальйону "Дніпро-1" звернулося до президента та міністра оборони з проханням, що хлопцям потрібна важка техніка, допомога, що вони там в оточенні. Але реакції не було. В'ячеслав Печененко каже, що на підсилення так ніхто і не прийшов.

Мабуть, на верху вже вирішили питання виводити наше угрупування з Іловайська, бо ми опинилися в повному оточенні й це могло закінчитися повним нашим розгромом. Враховуючи те, що всі добровольчі підрозділи були озброєні стрілецькою зброєю, в батальйону "Донбас" було лише кілька мінометів. Нічого доброго з цього не могло вийти,

– додав чоловік.

Дорога смерті

В'ячеслав Печененко розповідає, що 28 серпня надійшов наказ від Руслана Хомчака, щоб зранку наступного дня зібратися на околиці Многопілля для виходу з Іловайська. Тоді ж були погоджені умови, за якими наступного дня мав відбутися вихід.

Була домовленість, що під час виходу з Іловайська до Многопілля нас не будуть обстрілювати, що ми будемо виходити "коридором", який нам надає російське командування. 29 зранку ми вишикувалися колоною. Нею ми й виходили з того оточення,

– пригадує чоловік.

Колону почали обстрілювати з мінометів Печененко розповідає, що чув всі перемовини сам безпосередньо. У нього було дві радіостанції. Одна з них для зв’язку з "Дніпро-1", а друга – для зв’язку з Хомчаком. Всі ці перемовини Хомчака з перемовником, який вів перемовини з росіянами, я чув. І коли наша колона вишикувалася в готовності до руху, то йшли перемовини. Наш перемовник говорив з російським полковником. Росіяни почали змінювати умови виходу,

– каже чоловік. Була поставлена умова, що виходять всі, але без важкої техніки, тобто танки, БМП треба було залишити й виходити під білим прапором. На що Хомчак сказав: "Ми домовлялися, що будемо виходити, першими вогонь відкривати не будемо й будемо рухатися тим маршрутом й в тому порядку, який був попередньо обговорений". Хомчак дав команду на початок маршу Печененко розповідає, що російський полковник на це сказав, що таких повноважень він не має і йому треба переговорити з Москвою. Після цього була певна перерва у перемовинах, під час якої колону з українськими військовими, яка вже вишикувалася і була готова рухатися, зліва і справа почали обстрілювати з мінометів. Хомчак зразу дав команду своєму підлеглому: "Доведи до росіян, що нас вже починають обстрілювати й вогонь вже наближається до колони. Тому ми починаємо рух по визначеному маршруту з всією технікою. Першими вогонь ми відкривати не будемо, білих прапорів підіймати не будемо". Після цього Хомчак дав команду на початок маршу,

– розповідає чоловік. Він каже, що це рішення було правильне, "бо якби ми залишилися там на дорозі мішенню – нас би почали розстрілювати прямо там". Чоловік зазначає, що росіян не зупинило й те, що в колоні було десять російських полонених десантників, які, скоріш за все, також були вбиті під час обстрілу. Я впевнений, що генерал Хомчак також вірив в те, що ми вийдемо згідно з домовленістю. Ніхто не передбачав того, що нас ніхто не збирався випускати,

– каже полковник.

Читайте також 7 днів пекла в аеропорту, 2 тижні полону й терапія театром: історія кіборга Ярослава Гавянця

Вихід з оточення

"Це була пастка по знищенню кращих, на той час, людей України"