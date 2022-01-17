Все достатньо очевидно, – Веніславський припустив, чи отримає Порошенко вирок
Джерело:24 канал
Петру Порошенку обирають запобіжний захід у Печерському суді. Мовиться про справу у держзраді.
Порошенку таки може загрожувати обвинувальний вирок. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів депутат від "Слуги народу" і представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.
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Веніславський про вирок Порошенку
Він наголосив, що особисто прочитав матеріали справи, у якій звинувачують Порошенка. Веніславський переконаний, що увесь текст підозри є абсолютно обґрунтованим та логічно побудованим.
Я, як фахівець у галузі права, прочитавши текст підозри, вважаю, що якщо підозра, про яку повідомили Порошенку, містить ті докази, які дозволили саме таким чином її сформулювати, то, звичайно, судові перспективи і винесення обвинувального вироку судом достатньо для мене очевидні.
Крім того, на його думку, говорити про те, що Петро Порошенко потрапив під політичне переслідування опозиції – немає підстав. У політичну площину цю справу намагається перенести сам п'ятий президент та його політична сила.
Не вірю, що вирок Порошенку буде достойним, – Гайдай
Натомість політтехнолог Сергій Гайдай вважає, що Порошенку можуть не винести справедливий вирок. Адже судова система надзвичайно корумпована й, мовляв, "своїх не судять".
Я досі не вірю, що вирок (Порошенку – 24 канал) буде достойний. Він якийсь буде інший, гібридний.
Гайдай переконаний, що судова система України дуже парадоксальна: з одного боку вона не може притягнути до відповідальності справжніх злочинців, а з іншого – вправно справляється з проблемами, які не вигідні можновладцям.
Суд над Порошенком: головне
- Справа, у якій підозрюють Петра Порошенка, стосується постачання вугілля з окупованих територій.
- За інформацією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко використав свої повноваження президента, щоб незаконно припинити постачання вугілля з ПАР.
- Він начебто підписав контракт на постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.
- Фігурантами цієї справи є також кум Володимира Путіна Віктор Медведчук. Він нібито був "комунікатором" між Україною та Росією.