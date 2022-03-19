Все гаразд, готуємось до роботи, – Кім після довгої перерви нарешті вийшов на зв'язок

Віталій Кім після перерви вийшов на зв'язок. Він заявив, що все в нього добре, готується до роботи.

Голова Миколаївської ОДА останнім часом рідше почав записувати звернення до жителів міста. Тому люди аж захвилювалися через його відсутність.

Однак 19 березня Кім опублікував нове відео з традиційним: "Добрий ранок, ми з України".

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Голова Миколаївської ОВА розповів, що вирішив погуляти перед роботою. "Все гаразд, зараз будемо", – додав він.

Віталій Кім записав нове звернення: відео

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