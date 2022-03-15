Все в них погано: ворог зупинив мобілізацію комунальників на Донбасі, на фронт кидають луганців

ЗСУ завдали російським окупантам шалених втрат, які ті намагаються покрити новими мобілізованими. Цей план ворогу здійснити не надто вдається.

Росія намагається знайти тих, хто піде зі зброєю в Україну на заміну тим десяткам тисяч убитих та поранених, які вже мали нагоду зустрітися з українськими героями. Ворог намагається затягти до армії усіх підряд: йдеться не про професіоналізм, а кількість "гарматного м'яса".

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Мобілізація на окупованих територіях України

За інформацією Гентштабу, окупанти проводили мобілізацію працівників комунальної сфери на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО. Експеримент окупантів провалився: функціонування населених пунктів "неочікувано" впало.

Також повідомляється, що мобілізовані мешканці з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області незабаром мають поповнити втрати ворога на території України. Морально-психологічний стан окупантів вкрай низький: саботаж наказів командування трапляється все частіше.

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