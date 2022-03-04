Все піде на Росію: в "Енергоатомі" показали напрям руху вітру в разі аварії на ЗАЕС
Джерело:"Енергоатом"
Запорізьку атомну електростанцію взяли під контроль окупанти. Ба більше, вони обстрілювали АЕС. В "Енергоатомі" кажуть, у випадку аварії найближчим часом вітер піде на Росію.
Модель поширення та траєкторії руху повітряних мас з промислового майданчика Запорізької АЕС розробили на найближчих 9 годин.
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Розрахунки провели за допомогою європейських систем
Можливий сценарій стосувався аварії з пошкодження активної зони реактора одного з енергоблоків. Розрахунки проведено за допомогою європейських систем підтримки прийняття рішень JRODOS та ARGOS. Метеорологічний прогноз взяли на 3 наступні доби.
Напрямок розповсюдження хмари південно-східний (вбік кордону Росії) до відстані в 1100 кілометрів від площадки ЗАЕС,
– пояснили в "Енергоатомі".
Зазначимо, що через загрозливу ситуацію з АЕС в Україні, мають прибути представники МАГАТЕ. Планують здійснити перевірку Запорізької АЕС, а також Чорнобильської.