Все піде на Росію: в "Енергоатомі" показали напрям руху вітру в разі аварії на ЗАЕС

Запорізьку атомну електростанцію взяли під контроль окупанти. Ба більше, вони обстрілювали АЕС. В "Енергоатомі" кажуть, у випадку аварії найближчим часом вітер піде на Росію.

Модель поширення та траєкторії руху повітряних мас з промислового майданчика Запорізької АЕС розробили на найближчих 9 годин.

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Розрахунки провели за допомогою європейських систем

Можливий сценарій стосувався аварії з пошкодження активної зони реактора одного з енергоблоків. Розрахунки проведено за допомогою європейських систем підтримки прийняття рішень JRODOS та ARGOS. Метеорологічний прогноз взяли на 3 наступні доби.

Напрямок розповсюдження хмари південно-східний (вбік кордону Росії) до відстані в 1100 кілометрів від площадки ЗАЕС,

– пояснили в "Енергоатомі".

Зазначимо, що через загрозливу ситуацію з АЕС в Україні, мають прибути представники МАГАТЕ. Планують здійснити перевірку Запорізької АЕС, а також Чорнобильської.



Куди піде хмара у випадку аварії на ЗАЕС / Фото "Енергоатому"

Рух хмари при гіпотетичній аварії / Зображення "Енергоатому"

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