"Все про***ти й бути ніким": скандальна викладачка Більченко поскаржилася на окупантів
Джерело:фейсбук Євгенії Більченко
Викладачка Євгенія Більченко, яка раніше зізналася, що підтримує агресію Кремля та хвалилася дружбою з російськими найманцями, тепер скаржиться на окупантів. Мовляв, її "не підібрали" ні проросійські партії, ні сама Росія, у результаті чого вона залишилася ні з чим.
У мережі викладачка вирішила поділитися власним досвідом – розповіла, що все життя боялася бути ніким, однак довелося.
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Більченко поскаржилася на окупантів
Втратити статус і репутацію для мене було гіршим, ніж втратити життя. І так Бог з досконалою мудрістю влаштував мені іспит: мене не вбили, мене в моїй країні зробили ніким,
– побідкалася жінка.
Вона оцінила стрибок від професорки кафедри до фрілансерки без майбутнього, а тоді додала, що з січня 2021 року чекала, "хто б її підібрав". Та час йшов, а пропозицій не було.
"Спершу, думала, опозиція. Типу журналісткою. Але щось в ОПЗЖ їх у мені бентежить. Потім – що Росія, але матушку теж у мені щось бентежить", – заявила Більченко.
Допомога не прийшла, а нещастя стало щастям
Далі вона додала, що підмога не прийшла із жодної зі сторін. І тоді викладачка досягла такого рівня нещастя, що почала відчувати "дивне щастя".
Як це? Все про***ти: роботу, ім'я, сцену, посаду, все, до чого готувала сім'я, науку, славу, хобі, ну, все, місцевих "креативних друзів", здоров'я, рух…І ти така щаслива. Жахливо страждаєш і жахливо щаслива,
– пояснила вона.
На завершення Більченко підсумувала, що може "дозволити собі бути ніким і витримати це".
Цей допис у мережі прокоментував Денис Казанський. "Неймовірно! Ніколи такого не було, і ось знову", – написав він. Журналіст зазначив, що Більченко окупанти використали й кинули, як вони це традиційно роблять.
Скандальна викладачка Більченко: що про неї відомо
- Раніше тоді ще викладачка університету Драгоманова Євгенія Більченко опублікувала допис, в якому назвала Україну "онкохворою американською колонією".
- Закон про забезпечення функціонування української мови як державної вона схарактеризувала як "лімфовузол на тілі онкохворої американської колонії".
- Крім цих скандальних заяв, Більченко також виступала на каналі підконтрольних Росії бойовиків. Це було ще у 2018 році. Її підписали як "активістку Майдану", яка нібито змінила свої погляди, дізнавшись "правду" про події на Донбасі.
- У лютому 2021 року викладачку відсторонили від занять. А у липні університет ліквідував кафедру, де вона працювала.