"Все про***ти й бути ніким": скандальна викладачка Більченко поскаржилася на окупантів

Викладачка Євгенія Більченко, яка раніше зізналася, що підтримує агресію Кремля та хвалилася дружбою з російськими найманцями, тепер скаржиться на окупантів. Мовляв, її "не підібрали" ні проросійські партії, ні сама Росія, у результаті чого вона залишилася ні з чим.

У мережі викладачка вирішила поділитися власним досвідом – розповіла, що все життя боялася бути ніким, однак довелося.

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Більченко поскаржилася на окупантів

Втратити статус і репутацію для мене було гіршим, ніж втратити життя. І так Бог з досконалою мудрістю влаштував мені іспит: мене не вбили, мене в моїй країні зробили ніким,

– побідкалася жінка.

Вона оцінила стрибок від професорки кафедри до фрілансерки без майбутнього, а тоді додала, що з січня 2021 року чекала, "хто б її підібрав". Та час йшов, а пропозицій не було.

"Спершу, думала, опозиція. Типу журналісткою. Але щось в ОПЗЖ їх у мені бентежить. Потім – що Росія, але матушку теж у мені щось бентежить", – заявила Більченко.

Допомога не прийшла, а нещастя стало щастям

Далі вона додала, що підмога не прийшла із жодної зі сторін. І тоді викладачка досягла такого рівня нещастя, що почала відчувати "дивне щастя".

Як це? Все про***ти: роботу, ім'я, сцену, посаду, все, до чого готувала сім'я, науку, славу, хобі, ну, все, місцевих "креативних друзів", здоров'я, рух…І ти така щаслива. Жахливо страждаєш і жахливо щаслива,

– пояснила вона.

На завершення Більченко підсумувала, що може "дозволити собі бути ніким і витримати це".

Цей допис у мережі прокоментував Денис Казанський. "Неймовірно! Ніколи такого не було, і ось знову", – написав він. Журналіст зазначив, що Більченко окупанти використали й кинули, як вони це традиційно роблять.

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