Все, що залишилося від машин в Ірпені, які намагалися втекти від "руского міра": фото
9 березня 2022 , 17:33Читать новость на русском
Джерело:Антон Геращенко
Ексдепутат Антон Геращенко оприлюднив моторошні фото автівок, які намагалися виїхати з Ірпеня. Зруйновані машини так і залишилися стояти на дорогах.
В Ірпені зараз складна гуманітарна ситуація – окупанти не дозволяють мирним жителям виїхати з міста.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Попри те, що сьогодні вже здійснили евакуацію приблизно 800 людей, автівки мирних мешканців, які намагалися виїхати з міста, безжально знищили.
Знищені окупантами машини в Ірпені / Фото Антон Геращенко
Знищені окупантами машини в Ірпені / Фото Антон Геращенко
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Вас може зацікавити: Як минула ніч на 9 березня в Україні– відео