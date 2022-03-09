Все, що залишилося від машин в Ірпені, які намагалися втекти від "руского міра": фото

Ексдепутат Антон Геращенко оприлюднив моторошні фото автівок, які намагалися виїхати з Ірпеня. Зруйновані машини так і залишилися стояти на дорогах.

В Ірпені зараз складна гуманітарна ситуація – окупанти не дозволяють мирним жителям виїхати з міста.

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Попри те, що сьогодні вже здійснили евакуацію приблизно 800 людей, автівки мирних мешканців, які намагалися виїхати з міста, безжально знищили.



Знищені окупантами машини в Ірпені / Фото Антон Геращенко



Знищені окупантами машини в Ірпені / Фото Антон Геращенко

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