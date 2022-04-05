Все це обговорюється, – Зеленський про гарантії безпеки та їх юридичну силу

Після викриття злочинів Росії проти людства, відкритим залишається питання щодо продовження перемовин України із країною-агресором.

Чи залишаються в силі пропозиції української сторони, які були озвучені в Стамбулі, зокрема щодо Росії як гаранта безпеки, розповів на брифінгу Володимир Зеленський.

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Дві теми досі актуальні – питання гарантій безпеки та їх юридична сила

За словами Зеленського, наразі важливо зрозуміти, хто ці люди, які гарантуватимуть Україні безпеку.

Яку безпеку гарантують, чи буде це виконуватися, наскільки це можливо, коли один з цих учасників – Росія, після тієї Бучі тощо… Чи можливо в це вірити. Тобто наскільки це юридично вагомо та потужно,

– висловив свої думки Зеленський.

Не менш важливо, за його словами, звернути увагу на пункти, які розробили ті чи інші країни. Він зазначив, що роль грає усе, зокрема, що вони гарантують, наскільки їхні пропозиції реалістичні, чіткі та конкретні. Наразі все це обговорюється на рівні радників безпек та лідерів цих держав.

Зеленський зазначив, що Україна почала роботу із Францією, США, Німеччиною, Туреччиною, Великою Британією, Польщею, Італією, Ізраїлем. Проте насамперед потрібно з'ясувати, що надасть кожна із цих країн, адже всі вони гарантують зовсім різні речі.

Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все. Коло держав, які готові впродовж 24 годин надати будь-яку зброю. Потрібні окремі країни від яких реально залежить санкційна політика,

– наголосив президент України.

Нагадаємо, Україна вимагає гарантій безпеки в обмін на позаблоковий статус. Зараз Україна очікує зустрічей із державами, які висловили готовність виступити гарантами.

До теми – нічне звернення Зеленського за 4 квітня