Все відходить на задній план, коли у твоїй країні війна, – Зеленський про високі ціни на газ

Журналісти запитали Володимира Зеленського про високі ціни на газ та нафту. Проте президент наголосив, що зараз не до цього, бо в нашій країні війна.

Про це повідомив Володимир Зеленський у інтерв’ю виданню Bild.

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Президент запевнив, що є певні цінності, які дуже важко пояснити, доки не буде війни у власній країні. В таких момент, ти перестаєш думати реформи, зростання цін на газ чи електроенергію.

Ти більше не думаєш про можливості заощадити, щоб поїхати у відпустку. Не думаєш про те, що податки з кожним роком збільшуються. Все це відходить на задній план, коли починається війна, і вже зовсім не є пріоритетним,

– заявив Зеленський.

За його словами, справжня цінність життя полягає у тому, що ти живеш, і тебе не вбивають.

Президент додав, що це те, що має зробити Європа – захищати просте життя, а також поставити справжні цінності на перше місце.

"Бажаю, щоб ваші життєві пріоритети залишалися справжніми цінностями. Те, що зараз відбувається у нас, може статися і з вами. Ми вмираємо також і за вас", – підсумував Зеленський.

До слова, раніше Володимир Зеленський розповів, на що готовий піти заради миру в Україні. Він переконаний, що війну можна закінчити тільки після перемовин двох президентів.

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