Все залишається на своїх місцях: навіщо Порошенко "продав" канали

На кілька днів я випав із суєти української політики. За цей час сталася одна примітна подія. Далі читайте російською.

Петр Порошенко якобы продал телеканалы "Прямой" и "Пятый" медиахолдингу "Свободные медиа", в который вошли журналисты и группа политиков из партии "Евросолидарность" и парламентской фракции этой партии.

Важно Беларусь банально используют

Почему пишу "якобы"?

Потому что очевиден формальный характер этой акции. Все остается на своих местах. И дело не только в том, кому формально принадлежат корпоративные права (а принадлежат они "своим людям" Петра Порошенко), а кто будет финансировать эти телеканалы, кто будет их политическим бенефициарам. А финансировать их будет тот же человек, который финансирует и "формальных покупателей", и финансировал ранее данные телеканалы. И мы все знаем имя этого человека.

Чем примечательно это событие?

Во-первых, Петр Порошенко моментально отреагировал на принятие закона об олигархах. Не хочет он попадания в Реестр олигархов. Явно испугался такой перспективы. Бизнес-активы свои П. Порошенко распродавать не собирается. От депутатского мандата также не будет отказываться. Значит надо избавиться от третьего очевидного признака олигарха – владения масс-медиа. Что формально и сделано.

Петр Порошенко формально продал каналы / Фото из архива 24 канала

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Во-вторых, использована схема В. Медведчука. Напомню, что после санкций СНБО Виктор Медведчук по такой же схеме возобновил телевещение на телеканале, который якобы принадлежит его журналистам. Имена Медведчука и Порошенко продолжают мелькать рядом (и в сомнительных бизнес-политических схемах 2014-2015 годах, и в совместном сопротивлении антиолигархическому закону, а теперь и в схеме сокрытия реального собственника телеканалов).

А теперь главный вопрос: а поможет ли эта схема?

Не уверен. И вот почему.

В законе об олигархах говорится не только о прямой собственности на масс-медиа, но и контроле над ними через "связанных лиц". Кстати, такой подход был использован при национализации Приватбанка. И поскольку среди новых «собственников» медиахолдинга "Свободные медиа" есть депутаты от "Евросолидарности", которую возглавляет Петр Порошенко, его по-прежнему могут считать бенефициаром этих телеканалов.

Посмотрим как разрешится этот вопрос на практике.