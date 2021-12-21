"Все згоріло": в Росії сталася масштабна пожежа в супермаркеті
Джерело:Интерфакс
У російському супермакеті "Лента" 21 грудня сталась масштабна пожежа. Це відбулось на вулиці Єлізарових у Томську.
Повідомлення про те, що спалахнув вогонь, надійшло до пожежно-рятувальної служби о 15:06.
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Евакуювали понад 200 людей
Коли служба з надзвичайних ситуацій прибула на місце події, з-під даху було видно дим. Наразі відомо, що евакуювали понад 200 людей. Також відбувається евакуація автомобілів зі стоянки.
У пресслужбі департаменту охорони здоров'я повідомили, що поки про постраждалих невідомо. Водночас бригада швидкої допомоги продовжує працювати на місці інциденту.
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Актуальні деталі про пожежу
Наразі продовжують шукати джерело загоряння. Працюють 90 людей та 30 одиниць техніки.
Прохід у магазин – заблокований, зокрема через те, що загорілися спиртні напої. Через це пожежники мусять заходити в будівлю через дах.
За інформацією місцевих журналістів, з магазину чути вибухи піротехніки.
У супермаркеті "Лента" гасять пожежу / Фото МНС Росії
З будівлі евакуювали понад 100 людей / Фото МНС Росії
Пожежники заходять в будівлю через дах / Фото МНС Росії
Що говорять в адміністрації супермаркету
Адміністрація супермаркету прокоментувала пожежу. Там повідомили, що займання сталося у секції непродовольчих товарів, де спалахнули піддони.
Одна із співробітниць супермаркету вважає, що, цілком ймовірно, це може бути підпал. За її словами, пожежа спалахнула у відділі феєрверків.
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Таку інформацію підтвердила і директорка одного з магазинів косметики, яка орендує площу в торговому центрі. "У відділі піротехніки були вибухи. Все почалося звідти. Наші магазини згоріли, все згоріло", – поділилася очевидиця.
Обвалився дах
Відомо, що пожежа охопила майже всю площу будівлі – 5 225 квадратних метрів. На площі 3,5 тисячі квадратних метрів обвалилась покрівля.
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