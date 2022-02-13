Вселенський патріарх Варфоломій помолився за мир в Україні

У соборі Святого Георгія у Стамбулі відслужили літургію за мир в Україні. Участь у спільній молитві взяв і Вселенський патріарх Варфоломій.

Патріарх закликав вирішити ситуацію мирним шляхом – з дотриманням норм міжнародного права та молитвою. Саме так, вважає Варфоломій, вдасться уникнути ескалації.

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Ми закликаємо всі сторони до діалогу, – Варфоломій

Ми закликаємо всі залучені сторони до продовження діалогу та поваги норм міжнародного права, аби покласти кінець конфлікту та дати можливість всім українцям жити в злагоді. Застосування зброї не є рішенням,

– зазначив Вселенський патріарх.

Його Всесвятість закликав усіх щиро молитись за мир в Україн. До деескалації мають закликати служителі Церкви, представники різних релігійних традицій та просто люди доброї волі. Найгірша позиція, наголосив патріарх, – це мовчання та байдужість.

Участь у молитві взяли українські дипломати представники дипломатичних установ Польщі, Молдови, Чехії, Румунії, Словаччини, Хорватії, Греції та представники української та кримськотатарської громад.

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Після літургії українці та кримські татари провели акцію

Після спільної молитви українці та кримські татари провели акцію на підтримку України та проти агресії Росії у Стамбулі. Схожі демонстрації провели в багатьох інших містах Туреччини.

Дивіться фото зі спільної молитви у Стамбулі / Фото Укрінформу:

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