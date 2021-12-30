Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні у Константинополі. Туди патріарх потрапив з коронавірусом. Ще кілька днів він буде змушений побути вдома на самоізоляції.

До Центральної лікарні Константинополя патріарх потрапив 24 грудня. До цього його тест на коронавірус показав позитивний результат.

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Патріарх продовжив працювати після госпіталізації

У лікарні Варфоломій працював з документами та листами, які йому привозили з офісу. Виписали главу Церкви вранці 30 грудня, до 3 – 4 січня він ще буде вдома на самоізоляції. Вже після цього патріарх повернеться у свій офіс у Фанарі.

За інформацією медиків, Вселенський патріарх переніс хворобу у легкій формі. Виявили недугу під час планового тестування в офісі. У лікарні Варфоломій перебував лише задля нагляду та з профілактичною метою.

Що відомо про хворобу Варфоломія:

Спочатку Варфоломія вакцинували проти коронавірусу китайською вакциною. Лише вона була у наявності в Туреччині.

Вже згодом патріарха повністю щепили препаратом Pfizer/BioNTech.

Варфоломій заявив, що відчував лише легкі симптоми.

Обов'язки патріарха виконував Митрополит Халкідонський Еммануїл.

Видання The National Herald дізналося, що греко-американські лікарі, які раніше встановили стенти патріарху, попросили своїх колег у Туреччині провести кілька спеціалізованих тестів.

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