Всередині Росії може бути великий "вибух" – Жданов про економічний крах
21 квітня 2022 , 14:00Читать новость на русском
Економічні можливості Росії скоро не будуть відповідати захмарним бажанням Путіна. Санкції розчавлюють можливості країни-агресора.
Про це розповів у ефірі 24 каналу військовий експерт Олег Жданов. Він також додав, що швидше за все, російська влада сама ізолює росіян.
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Чим ближче 9 травня, тим більше Путін хоче завоювати собі Україну. Але він щоразу стикається лише з новинами з фронту, де немає успіхів,
– зазначає Жданов.
Все це може спричинити великий "вибух" в Росії, який спричинить потужну внутрішньополітичну кризу, переконаний експерт.
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