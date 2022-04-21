Всередині Росії може бути великий "вибух" – Жданов про економічний крах

Економічні можливості Росії скоро не будуть відповідати захмарним бажанням Путіна. Санкції розчавлюють можливості країни-агресора.

Про це розповів у ефірі 24 каналу військовий експерт Олег Жданов. Він також додав, що швидше за все, російська влада сама ізолює росіян.

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Чим ближче 9 травня, тим більше Путін хоче завоювати собі Україну. Але він щоразу стикається лише з новинами з фронту, де немає успіхів,

– зазначає Жданов.

Все це може спричинити великий "вибух" в Росії, який спричинить потужну внутрішньополітичну кризу, переконаний експерт.

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