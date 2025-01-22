Зеленський у Давосі зустрівся з низкою світових лідерів: основні заяви

Під час перебування на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі Володимир Зеленський зустрівся з низкою іноземних лідерів. Президент обговорив зі своїми колегами розвиток двосторонніх відносин, а також допомогу нашій державі.

Про те, з ким Володимир Зеленський зустрівся з іноземних колег у Давосі, а також що було в основі тем для обговорень – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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