Всесвітньо відомий винахід українців Petcube, або Ґаджет для тварин і їх господарів

Кожного року з допомогою різних стартап-платформ, як мінімум 10 українських ідей отримують можливість реалізуватися. Тенденція збирати гроші усім світом на втілення крутих проектів – все більше і більше набирає популярності. Розкажу про один такий проект.

Petcube – виробник ґаджетів для власників домашніх тварин. Світовий лідер з виробництва

connected pet-гаджетів. Засновниками проекту стали троє друзів – Олександр Нескін, Ярослав Ажнюк та Андрій Клен, що працювали разом у рекламній агенції в Києві. Їм було по 23 роки, коли хлопці вирішили створити щось своє.

Згодом, завдяки їх винахідливості Petcube став найкращим hardware-стартапом Європи 2014 року за версією The Europas.

Думка стартапу полягала в тому, щоб не залишати на самоті своїх улюбленців, коли на довго йдеш з дому, з цих міркувань і виникла ідея створення іграшки для домашніх тварин.

Першим продуктом компанії був пристрій, що дозволяє через мобільний додаток дистанційно

стежити, розмовляти і грати у лазерні ігри із домашнім улюбленцем. Уявіть, хазяїн тварини,

перебуваючи поза домом, може керувати ґаджетом і гратися зі своїм котом чи собакою, робити смішні фотографії та ділитися ними у соцмережах. Це така собі веб-камера з лазером. Домашні тварини охоче полюють на червону крапку!

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Гаджет оснащений ширококутною камерою, мікрофоном, динаміками і лазером низької інтенсивності – все це укладено в алюмінієвий корпус кубічної форми зі стороною 10 см. На початку проекту засновники мріяли зібрати мінімальну необхідну суму на платформі Kickstarter аби почати виробництво прототипу свого пристрою. Проте ніхто не очікував, що зібрати вийде більше ніж 250 000 доларів. Справа почала розвиватися швидким темпом.

Наступним продуктом компанії стала відеокамера з вбудованою годівницею, яка дозволяє

розмовляти з домашнім улюбленцем і годувати його. Можна давати команди через камеру та за виконані команди нагороджувати тваринку смачненьким.

На сьогодні компанії вже вдалося залучити 3,8 мільйонів доларів інвестицій. Зараз її вироби

продаються в найбільших американських мережах роздрібної торгівлі, таких як Amazon, BestBuy, Petco.

Власники стартапу являються патріотами своєї країни і хотіли б працювати в Україні, але зазвичай їхніми розробками цікавляться за кордоном. Відбувається це за різних причин, розвиватися молодому бізнесу в Україні дуже складно, ми всі це знаємо. Ще складніше інноваційним ідеям реалізуватися.

Проте власники ідеї Petcube ось що говорять про Україну:

В України є дві величезних переваги на глобальному ринку. Перша – те, що у нас зараз найнижча в світі вартість освіченої робочої сили. Люди з вищою освітою, дуже розумні, у нас мультидисциплінарна освіта, можна знайти спеціалістів широкого фаху, вони за всіма мірками отримують дуже небагато грошей, причому в Україні не так погано почувають себе за ці гроші. І це величезна перевага. За ті суми, за які в Україні будують завод, в Америці можна побудувати лише 5% такого заводу. За ті гроші, за які в Голівуді знімається фільм, в Україні можна зняти 20 фільмів.

Другою перевагою в українців винахідники називають неймовірний енергетичний потенціал у людей.

Він вивільнився, можливо, після початку війни, після революції, але, мені здається, це дрімало там всі 300 років, поки ми були позбавлені державності. У чомусь ми, можливо, позаду інших країн, але в чомусь – попереду. І треба це використовувати. Потрібно бачити можливість. Не варто чекати, доки тут все стане чудово. Люди зі старого світу прибували в Америку 400 років тому, але не чекали, що індіанці зроблять для них усе. Ні. Вони прибували в пустий світ і будували усе самі.

– розказав Ярослав Ажнюк, співзасновник проекту Petcube, в одному зі своїх інтерв'ю.

На сьогодні пристрої трьох українців можна придбати у найбільших торговельних мережах світу, а також замовити у таких відомих інтернет-магазинах, як Brookstone, Amazon, DataVision чи BestBuy.

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