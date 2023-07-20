Залишив під вартою та заставу в 75 мільйонів: суд відхилив апеляцію адвокатів Князєва

Колишнього голову Верховного Суду підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Адвокати просили для нього пом'якшення запобіжного заходу, однак ВАКС залишив Князєва під вартою з можливістю внесення застави.

Ще 15 травня НАБУ і САП повідомили про викриття очільника ВС на можливому хабарі та його затримання. 11 липня Вищий антикорупційний суд залишив під вартою Князєва. Вже у четвер, 20 липня, відбувалось засідання щодо апеляції адвоката Івана Старости на це рішення.

До теми Справа Князєва: суд залишив ексголову Верховного Суду під вартою

ВАКС відхилив апеляцію

Власне, захисник просив суд про будь-який інший запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою. Разом з тим захист колишнього голови Верховного Суду просив про зменшення розміру застави.

Прокурор не підтримав таку апеляцію, адже вважає, що тримання під вартою Князєва та рівень застави достатній, аби запобігти можливим ризикам. Зокрема, це стосується пошкодження доказів, тиску на експертів, свідків та переховування обвинуваченого,

– написало Суспільне.

, що розмір застави, яку призначили Князєву раніше, становить 75 мільйонів гривень. Якщо він її не внесе, то перебуватиме під вартою до 8 вересня 2023 року.

Сам обвинувачуваний заявив, що доводи прокурора нібито "перебільшені" – себто суму застави він вважає не підйомною.

"Це моральні та фізичні тортури, щоб добитися від мене необхідних показань про гіпотетичні корупційні схеми у вищих ешелонах влади", – сказав ексголова Верховного Суду.

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Варто сказати, що Антикорупційне бюро одразу після затримання Князєва опублікувало його телефонну розмову зі спільниками. На записах чути, які дії хто вживав і як проходила передача можливого хабаря, аби її ніхто не "запалив".

Водночас 16 травня у Верховному Суді скликали позачерговий пленум, на якому 142 судді ухвалили заяву, у якій взяли на себе повну відповідальність за події, "що відбуваються у зв'язку з імовірними корупційними діяннями його окремих представників".

На цьому ж пленумі було висловлено недовіру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та достроково позбавлено його статусу очільника суду.