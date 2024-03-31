"Вшановуємо силу кожного й кожної, хто тоді вистояв", – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 31 березня записав своє звернення до українців. У ньому президент нагадав, що рівно два роки тому українські воїни вигнали окупантів з Київщини.

Зеленський підкреслив, що Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун тоді були місцями боїв, місцями боротьби українців за свою країну, за своє життя, за свій дім, вільний від зла.

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Сьогодні ми вшановуємо силу кожного і кожної, хто тоді вистояв, зараз б'ється, працює та обов'язково принесе волю всій нашій землі, кожному місту, селу України, які Росія хоче привласнити, але які їй доведеться віддати – віддати українцям. Наші люди, наш дух, наша сила це забезпечить,

– сказав президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що українці, на відміну від росіян, мурують, а не руйнують, рятують життя, а не лізуть до інших "неситим оком".

"Україна обов'язково переможе, головне – не втрачати віру в себе, у наших людей. Дякую всім, хто допомагає, усім, хто з Україною та в Україні, дякую нашим воїнам", – підсумував президент.