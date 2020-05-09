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Вшанування Дня Перемоги в Одесі: чи дотримуються там карантину – фото, відео

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Вшанування Дня Перемоги в Одесі
Вшанування Дня Перемоги в Одесі / dumskaya.net

У День Перемоги над нацизмом в Одесі, поблизу Алеї Слави багатолюдно. Одесити несуть квіти до пам'ятника Невідомому матросу. Багато з них не мають масок. Від ранку на вулицях міста чергують понад тисяча поліцейських та нацгвардійців. Правоохоронці заблокували автопробіг "Опозиційної платформи – За життя".

У День Перемоги над нацизмом на одеській Алеї Слави зібралося багато людей, пише "Думская".

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Одесити масово несуть квіти до пам'ятника Невідомому матросу. Поліція пускає всіх, однак потрібно пройти через металошукач. Багато місцевих жителів прийшли з дітьми.

Маски є не у всіх. Попри те, що поліцейські роздають їх усім охочим безкоштовно. Поблизу парку Шевченка продають квіти.

Згодом біля пам'ятника Невідомому матросу зібралося багато так званих "куликівців" – проросійських та прорадянських громадян. Поліція після покладання квітів попросила їх піти, однак вони ігнорували прохання. Пізніше вони таки відійшли на Алею Слава.

Інцидент за участю "куликівців": дивіться відео

Крім того, одного проросійського учасника вшанування затримала поліція. Він образив правоохоронців.

Затримання проросійськи налаштованого одесита: відео

Вшанування Дня Перемоги в Одесі

Як відзначають 9 травня в Одесі: дивіться відео

 

Що кажуть у поліції

Поліцейські з нацгвардійцями з 9:00 9 травня патрулюють на вулицях міста, повідомляє пресслужба Нацполіції Одещини.

Правоохоронці розгорнули свої сили на Алеї слави, на площі 10 Квітня і по території меморіалу "411-я батарея", – йдеться у повідомленні.

Напередодні начальник місцевої поліції Олег Бех заявив, поліцейські стежитимуть 9 травня за дотриманням карантинних обмежень. На покладання квітів пускатимуть невеликими групами.

Крім того, Бех зазначив, що цього року політичні сили не зможуть проводити мітинги, ходи, авто- або велопробіги. А за носіння або демонстрацію георгіївських стрічок, радянських червоних прапорів, портретів керівництва СРСР каратимуть.

У поліції Одеської області відзначають, що заходи з нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проходять спокійно. Грубих порушень наразі не зафіксували.

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Блокування автопробігу "Опозиційної платформи – За життя"

Поліція та активісти заблокували автопробіг партії "Опозиційна платформа – За життя" поблизу Одеського морського вокзалу, пише "Радіо Свобода".

Офіційна причина зупинки – проведення масового заходу під час карантину. Однак нардеп Микола Скорик, який був присутній на місці подій, заявив, що автопробіг не є порушенням, бо всі його учасники не виходять з автомобілів.

Згодом правоохоронці таки погодили пускати по одній автівці з інтервалом в 5 – 10 хвилин. Однак учасників автопробігу попросили зняти з машин політичну символіку, партійні прапори і червоні прапори з написом "Спасибі за перемогу.

Деякі водії відмовлялися віддати прапори, щоб проїхати без очікування. На деяких з них були знаки таксі.

Правоохоронці заблокували велопробіг ОПЗЖ
Правоохоронці заблокували велопробіг ОПЗЖ / Фото "Радіо Свободи"

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: 9 травня Новини Одеси Новини України Історія Нацгвардія Поліція
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