Вшанування діячів ОУН-УПА: Портнов у суді домігся призупинення рішення Київради

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву ексглави адміністрації Януковича Андрія Портнова. Суд вирішив призупинив рішення Київської міської ради про вшанування історичних особистостей України.

ОАСК вважає вимогу Портнова обґрунтованою, а рішення Київради протиправним. Про це повідомляє "Судова влада України" із посиланням на рішення суду.

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Судді вказали, що Київська міська рада нібито порушила процецедуру при ухваленні цього рішення.

Водночас у постанові суду наголошується, що рішення ОАСК ухвалил "виключно для збереження існуючого становища до розгляду справи по суті заявлених вимог, встановлення їх обґрунтованості".

Кого Київрада пропонувала вшанувати у 2020 році

27 лютого 2020 року Київрада ухвалила постанову "Про відзначення на території Києва пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році". У постанові мовилось про святкування:

130 років від дня народження Івана Полтавця-Остряниці , військового діяча, полковника Армії Української Держави;

, військового діяча, полковника Армії Української Держави; 6 лютого – 100 років від дня народження Василя Левковича , військового діяча, полковника УПА;

, військового діяча, полковника УПА; 20 лютого – 115 років від дня народження Уласа Самчука , письменника публіциста, журналіста;

, письменника публіциста, журналіста; 24 лютого – 110 років від дня народження Василя Сидора , військового і політичного діяча, полковника УПА;

, військового і політичного діяча, полковника УПА; 5 травня – 120 років від дня народження Володимира Кубійовича , вченого, історика географа, енциклопедиста, громадського і політичного діяча, організатора та головного редактора "Енциклопедії українознавства";

, вченого, історика географа, енциклопедиста, громадського і політичного діяча, організатора та головного редактора "Енциклопедії українознавства"; 12 листопада - 100 років від дня народження Василя Галаси , політичного і військового діяча, полковника УПА;

, політичного і військового діяча, полковника УПА; 12 грудня - 130 років від дня народження Андрія Мельника, політичного і військового діяча, голови Проводу Організації українських націоналістів.

3 грудня 2019 року року Верховна Рада прийняла постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв.

Реакція Польщі та Ізраїлю на вшанування в Україні діячів ОУН-УПА

Посол Ізраїлю Джоель Ліон і посол Польщі Бартош Ціхоцький спільно висловили стурбованість тим, що 24 грудня Львівська обласна рада ухвалила постанову, спрямовану на виділення державних коштів на вшанування пам’яті лідера ОУН Андрія Мельника, міністра УНР і письменника Івана Липи та його сина Юрія Липи – одного з ідеологів українського націоналізму.

Також дипломати засудили те, що Київська міська державна адміністрація 1 січня на своїй будівлі "виставила банер із зображенням Степана Бандери".

При цьому, вони зазначили, що в Україні вшановують людей, які "активно пропагували етнічні чистки", не уточнивши кого мають на увазі.

Польським дипломатам також не сподобались натяки речниці МЗС України Катерини Зеленко щодо дій Ізраїлю та Польщі в інтересах Росії. Вони вказали, що "Польща та особисто посол Ціхоцький багато разів доводили своє негативне ставлення до агресії РФ проти України.

Після цього у Верховній Раді відреагували на заяви послів Ізраїлю та Польщі в Україні щодо вшанування діячів ОУН-УПА. Депутати вважають, що посли висловили неправдиві твердження у своїх заявах.

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Хто такий Андрій Портнов?Колишній нардеп та член команди експрезидента-втікача Віктора Януковича. В Україні проти нього заводили кримінальні провадження за держзраду. ГПУ розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових убивств активістів на Майдані 2014 року. Інша справа порушена через крадіжку – розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та владою.



Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили зі списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".



Портнов відомий своїми скандальними висловлюваннями на адресу журналістів. Раніше Портнов вже називав помийними ямами видання "Новое Время", "Громадське", "Радіо Свобода" та "24 канал".