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      Вшанування діячів ОУН-УПА: Портнов у суді домігся призупинення рішення Київради

      - Читать новость на русском
      Вшанування пам'яті діячів ОУН-УПА / УП

      Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву ексглави адміністрації Януковича Андрія Портнова. Суд вирішив призупинив рішення Київської міської ради про вшанування історичних особистостей України.

      ОАСК вважає вимогу Портнова обґрунтованою, а рішення Київради протиправним. Про це повідомляє "Судова влада України" із посиланням на рішення суду.

      Цікаво Це наші герої: У Раді відповіли Польщі та Ізраїлю щодо вшанування діячів ОУН-УПА

      Судді вказали, що Київська міська рада нібито порушила процецедуру при ухваленні цього рішення. 

      Водночас у постанові суду наголошується, що рішення ОАСК ухвалил "виключно для збереження існуючого становища до розгляду справи по суті заявлених вимог, встановлення їх обґрунтованості".

      Кого Київрада пропонувала вшанувати у 2020 році

      • 27 лютого 2020 року Київрада ухвалила постанову "Про відзначення на території Києва пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році". У постанові мовилось про святкування:
      • 130 років від дня народження Івана Полтавця-Остряниці, військового діяча, полковника Армії Української Держави;
      • 6 лютого – 100 років від дня народження Василя Левковича, військового діяча, полковника УПА;
      • 20 лютого – 115 років від дня народження Уласа Самчука, письменника публіциста, журналіста;
      • 24 лютого – 110 років від дня народження Василя Сидора, військового і політичного діяча, полковника УПА;
      • 5 травня – 120 років від дня народження Володимира Кубійовича, вченого, історика географа, енциклопедиста, громадського і політичного діяча, організатора та головного редактора "Енциклопедії українознавства";
      • 12 листопада - 100 років від дня народження Василя Галаси, політичного і військового діяча, полковника УПА;
      • 12 грудня - 130 років від дня народження Андрія Мельника, політичного і військового діяча, голови Проводу Організації українських націоналістів.

      3 грудня 2019 року року Верховна Рада прийняла постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв.

      Реакція Польщі та Ізраїлю на вшанування в Україні діячів ОУН-УПА

      • Посол Ізраїлю Джоель Ліон і посол Польщі Бартош Ціхоцький спільно висловили стурбованість тим, що 24 грудня Львівська обласна рада ухвалила постанову, спрямовану на виділення державних коштів на вшанування пам’яті лідера ОУН Андрія Мельника, міністра УНР і письменника Івана Липи та його сина Юрія Липи – одного з ідеологів українського націоналізму.
      • Також дипломати засудили те, що Київська міська державна адміністрація 1 січня на своїй будівлі "виставила банер із зображенням Степана Бандери".
      • При цьому, вони зазначили, що в Україні вшановують людей, які "активно пропагували етнічні чистки", не уточнивши кого мають на увазі.
      • Польським дипломатам також не сподобались натяки речниці МЗС України Катерини Зеленко щодо дій Ізраїлю та Польщі в інтересах Росії. Вони вказали, що "Польща та особисто посол Ціхоцький багато разів доводили своє негативне ставлення до агресії РФ проти України.
      • Після цього у Верховній Раді відреагували на заяви послів Ізраїлю та Польщі в Україні щодо вшанування діячів ОУН-УПА. Депутати вважають, що посли висловили неправдиві твердження у своїх заявах.

      До теми Культ Бандери і Мельника: Посольство Польщі обурене через слова речниці МЗС про діячів ОУН-УПА

      Хто такий Андрій Портнов?Колишній нардеп та член команди експрезидента-втікача Віктора Януковича. В Україні проти нього заводили кримінальні провадження за держзраду. ГПУ розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових убивств активістів на Майдані 2014 року. Інша справа порушена через крадіжку – розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та владою.

      Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили зі списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

      Портнов відомий своїми скандальними висловлюваннями на адресу журналістів. Раніше Портнов вже називав помийними ямами видання "Новое Время", "Громадське", "Радіо Свобода" та "24 канал".

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      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини України Історія Рішення суду Новини Києва Андрій Портнов Степан Бандера УПА
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