На мості через Хаджибейський лиман на трасі Одеса – Київ 8 серпня утворився величезний затор. Причина – тут проводять ремонтні роботи.

Нові затори на шляху до моря

За словами очевидців, затор утворився з самого ранку з боку Києва до Одеси. Розтягнувся він уже на кілька кілометрів. Про це повідомляє одеське видання "Думская".

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Також ресурс опублікував відповідне відео.

Зауважимо, що через коронавірусну ситуацію в Україні тривають карантинні обмеження. Тому передусім слід дотримуватися соціальної дистанції. А за натовпу на морі це зробити буде вкрай складно.

Щоправда, Одеса зараз перебуває у зеленій карантинній зоні. Крім того, раніше в МОЗ заявляли, що висока температура й солона вода негативно впливають на COVID-19.

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Величезний затор на Київській трасі під Одесою: відео