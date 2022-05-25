Всі кораблі Росії на місці, – капітан пояснив, чи зникла загроза висадки десанту ворога

З початку війни спроби Росії висадити десант у Чорному морі були безуспішними. Проте від своїх планів окупанти не відмовляються.

Про це 24 каналу розповів капітан першого рангу запасу, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко. У відповідь на питання щодо того, чи зникла загроза висадки російського десанту, він сказав: "Загроза абсолютно існує".

Зверніть увагу Україна вже надійно захищена від морського десанту Росії, – дослідник CIT

Україна готова дати відсіч десанту Росії

"Всі десанті кораблі, які були в Чорному морі – на місці. Інша річ, що зник факт раптовості, який був у перші дні (війни – 24 канал)", – сказав капітан першого рангу запасу.

Україна вже приготувалася до захисту від цього десанту, додав Андрій Риженко. Наразі Одесу фактично рятує те, що дуже міцно тримається Миколаїв і стягує на себе багато армійського угруповання Росії, не дає їм йти далі й перекрити шлях між Одесою та Києвом, який вони також намагалися захопити у перші дні вторгнення.

Тричі вони намагалися висадити десант в березні, без жодного результату. Зараз ми знаємо, що ті частини морської піхоти, що були на кораблях – вже давно перебувають на суходолі,

– сказав експерт Центру оборонних стратегій.

Він припустив, що десантні кораблі на місці, бо росіяни готують кращі умови для відповідної операції.

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Для чого окупантам Зміїний

Крім того, Андрій Риженко також пояснив, чому для ворога є важливим український острів Зміїний. Наразі росіяни намагаються зміцнити там свої позиції.

"Для росіян він важливий, думаю, з погляду ведення розвідки. Щоб знати ситуацію на півдні. Тому що там є спеціальна апаратура – дозволяє їм визначати операційну обстановку", – зазначив капітан.

Ситуація у Чорному морі: останні новини

Росія намагається завдати Україні збитків – не допустити функціонування морських портів як економічних зон. Хоч окупанти й блокують українські порти, але діяльність російського флоту в Чорному морі обмежена через дії українських військових.

Водночас дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов також зазначив, що Україна вже надійно захищена від морського десанту Росії. Морська піхота всіх флотів ворога вже воює на суходолі та зазнає втрат.

З'явились і чергові докази того, що росіяни масштабно крадуть українське зерно. Супутникові знімки порту у Севастополі свідчать, що окупанти набирають темпи в експорті краденого зерна.

Андрій Риженко про загрозу висадки десанту у Чорному морі: дивіться відео