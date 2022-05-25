Всі кораблі Росії на місці, – капітан пояснив, чи зникла загроза висадки десанту ворога
З початку війни спроби Росії висадити десант у Чорному морі були безуспішними. Проте від своїх планів окупанти не відмовляються.
Про це 24 каналу розповів капітан першого рангу запасу, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко. У відповідь на питання щодо того, чи зникла загроза висадки російського десанту, він сказав: "Загроза абсолютно існує".
Зверніть увагу Україна вже надійно захищена від морського десанту Росії, – дослідник CIT
Україна готова дати відсіч десанту Росії
"Всі десанті кораблі, які були в Чорному морі – на місці. Інша річ, що зник факт раптовості, який був у перші дні (війни – 24 канал)", – сказав капітан першого рангу запасу.
Україна вже приготувалася до захисту від цього десанту, додав Андрій Риженко. Наразі Одесу фактично рятує те, що дуже міцно тримається Миколаїв і стягує на себе багато армійського угруповання Росії, не дає їм йти далі й перекрити шлях між Одесою та Києвом, який вони також намагалися захопити у перші дні вторгнення.
Тричі вони намагалися висадити десант в березні, без жодного результату. Зараз ми знаємо, що ті частини морської піхоти, що були на кораблях – вже давно перебувають на суходолі,
– сказав експерт Центру оборонних стратегій.
Він припустив, що десантні кораблі на місці, бо росіяни готують кращі умови для відповідної операції.
Читайте також 6 великих десантних та 2 ракетні кораблі Росії продовжують тероризувати Одещину, – ОК "Південь"
Для чого окупантам Зміїний
Крім того, Андрій Риженко також пояснив, чому для ворога є важливим український острів Зміїний. Наразі росіяни намагаються зміцнити там свої позиції.
"Для росіян він важливий, думаю, з погляду ведення розвідки. Щоб знати ситуацію на півдні. Тому що там є спеціальна апаратура – дозволяє їм визначати операційну обстановку", – зазначив капітан.
Ситуація у Чорному морі: останні новини
- Росія намагається завдати Україні збитків – не допустити функціонування морських портів як економічних зон. Хоч окупанти й блокують українські порти, але діяльність російського флоту в Чорному морі обмежена через дії українських військових.
- Водночас дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов також зазначив, що Україна вже надійно захищена від морського десанту Росії. Морська піхота всіх флотів ворога вже воює на суходолі та зазнає втрат.
- З'явились і чергові докази того, що росіяни масштабно крадуть українське зерно. Супутникові знімки порту у Севастополі свідчать, що окупанти набирають темпи в експорті краденого зерна.
Андрій Риженко про загрозу висадки десанту у Чорному морі: дивіться відео