Всі сигнали не просто так: зі 100 залякувань – 10 можуть відбутися, – Зеленський про хімзброю

Володимир Зеленський зазначив, що ніхто не знає, які із залякувань Росія застосує. А тому повідомлення про застосування хімічної зброї – лякають.

Про ризики застосування хімічної зброї Росією проти українців Зеленський розповів під час зустрічі з іноземними журналістами 12 березня, передає 24 канал.

Увага Якщо привести сюди помирати хоч мільйон росіян, то окупувати українців неможливо, – Зеленський

Дуже страшно за людей, за наших громадян, бо дуже страшні сигнали від росіян. Коли вони кажуть, що знайшли якусь хімічну зброю у нас, а це неправда, то ти вже починаєш розуміти, що подібні сигнали не просто так. Що хімічну зброю вони можуть застосувати проти нас,

– пояснив Зеленський.

Та додав, що у залякуваннях росіян є одна проблема: зі ста залякувань десять можуть відбутись.

Зустріч Володимира Зеленського з іноземними ЗМІ 12 березня – дивіться відео

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