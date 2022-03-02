Всі в укриття: у Маріуполі оголосили тривогу, є загроза обстрілу
2 березня 2022 , 01:23Читать новость на русском
Джерело:телеграм Маріупольської міської ради
У Маріуполі лунають сирени, які повідомляють про повітряну тривогу. Усім жителям міста негайно потрібно сховатися у безпечному місці.
Про тривогу повідомили вночі, 2 березня о 01:14. У цій ситуації головне не панікувати та оперативно дістатися до безпечного укриття.
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Повітряна тривога у Маріуполі
У Маріупольській міській раді також попередили, що існує загроза артобстрілу! Крім того, влада оприлюднила нагадування щодо того як потрібно діяти у різних ситуаціях. З інструкцією безпеки можна ознайомитися за цим посиланням.