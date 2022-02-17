"Всіх незгодних розстрілюватимуть": російські пропагандисти розганяють новий фейк

На тлі загроз нового нападу російська пропаганда, схоже, працює посилено. У Москві вже розганяють фейк, мовляв, в Україні зібрались "розстрілювати всіх незгодних".

Таку думку справді озвучили в ефірі російського телебачення. Ведуча абсолютно серйозно говорить про розстріли та стверджує, що "Україна тепер житиме за законами воєнного часу".

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Новий абсурд російської пропаганди

За словами пропагандистки, Нацполіцію на найближчі дні перевели у посилений режим.

Всіх незгодних будуть просто розстрілювати на місці без розмов і суду,

– сказала ведуча.

Мережа вибухнула сміхом через черговий абсурд російської пропаганди. Жартують, "дякуючи поліції за таку позицію". Українці реагують сарказмом та іронією:

"Сьогодні вранці патруль стояв дорогою на роботу. Як же пощастило, що я згоден був".

"Зараз ходив за кавою – двічі розстріляли".

"Беремо як офіційну інформацію".

Останні російські фейки

Російські фейки від початку війни вже стали регулярним явищем. Однак на тлі нових загроз їх значно побільшало. Розповсюджуючи пропаганду, Москва може шукати новий "привід для вторгнення".

Наприклад, напередодні держава-агресорка заявила, що в українську армію начебто примусово забирають вагітних жінок. Мовляв, на 6 – 7 місяці відправляють до ЗСУ.

Раніше на деяких проросійських ресурсах з'явилася інформація про начебто вибухи на окупованій території України. Говорили нібито українські військові відкрили вогонь у сторону Донецька, але в ООС одразу це спростували.

Також російські пропагандисти почали поширювати у мережі неправдиву інформацію про нібито початок війни між Україною та Росією. Окупанти навіть заявляли про "перші втрати".

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