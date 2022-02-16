На всіх військових кораблях підняли Державний Прапор України: красиві фото

В Україні 16 лютого відзначають День єднання. До цієї дати на кораблях та у частинах Військово-морських сил піднято державний прапор.

Підтримали службовців ВМС усі види та роди ЗСУ, а також інші підрозділи сектору безпеки й оборони нашої країни. Водночас вони долучилися до виконання українського гімну.

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В Одесі пройшли урочисті заходи

В Одесі на військовому причалі пройшли урочисті заходи Дня єднання. Відбулося шикування та зустрічі командувача Військово-Морських сил ЗС України контрадмірала Олексія Неїжпапи.

Сьогодні ми разом з усією країною підняли державні прапори на наших кораблях, частинах й у підрозділах національного флоту. Для нас наш прапор, наш гімн – це символи єдності, державності, символи нашої країни, символи того, що ми з вами всі, від півночі до півдня, від сходу до заходу – єдиний народ, єдина країна,

– наголосив він.

"Ми багато сторіч боремося за незалежність нашої країни і сьогодні ВМС разом з побратимами інших видів та родів військ Збройних сил, наших друзів з інших військових формувань сектора безпеки та оборони готові до відсічі будь-якої агресії проти нашої держави", – додав офіцер.

Ритуал підняття Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України було й проведено на кораблях і катерах, які несуть бойове чергування та виконують завдання в Чорному та Азовському морях.

На всіх військових кораблях підняли Державний Прапор України / Фото ВМС

День єднання: що відомо

Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання і підписав відповідний указ.

Він дозволить зміцнити стійкість суспільства в умовах зростання гібридних загроз, а також інформаційно-пропагандистського й морально-психологічного тиску на свідомість людей.

На основі наявних інформресурсів створять єдину інформаційну платформу "UАразом".

Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання: дивіться відео