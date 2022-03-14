Вслід за Pfizer: компанія Bayer призупинила інвестиції в Росію

Міжнародні компанії продовжують відмовлятися від співпраці із кровожерливою Росією. Так, німецька транснаціональна фармацевтична компанія Bayer заявила, що призупиняє інвестиції у Росії та Білорусі.

Водночас йде з Росії не повністю – продовжить поставки основних товарів для охорони здоров'я та сільського господарства.

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У відповідь на вторгнення Росії в Україну компанія Bayer припинила всі витрати в Росії та Білорусі, не пов'язані з постачанням необхідних продуктів у галузі охорони здоров'я та сільського господарства,

– йдеться у повідомленні.

Обмеження передбачає:

призупинення всіх рекламних та інших заходів щодо просування продукції;

припинення проєктів капітальних інвестицій на невизначений термін;

відмова від нових бізнес-можливостей.

Які компанії покинули Росію

Starbucks закриває кав'ярні.

закриває кав'ярні. McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.

закриває всі свої 850 ресторанів. KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.

і припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють. Приєдналися й Mars , Sony і Hugo Boss .

, і . PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.

заявила про припинення співпраці з російським сегментом. До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola , яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією

, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.

розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат. Глянцеві журнали GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD припиняють діяльність.

, , , , припиняють діяльність. L'Oreal закриває магазини.

закриває магазини. Lamborghini зупиняє діяльність.

зупиняє діяльність. Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.

відмовляється виготовляти машини для Росії. Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.

не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки. Cropp , House Brand , Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.

, , та закривають онлайн-магазини. Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.

зупиняє бізнес у Росії. Провідна компанія з продажу косметики Avon припинила діяльність в Росії

припинила діяльність в Росії Американська компанія Brown–Forman , відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.

, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію. Американська мережа кав'ярень, відома своїми фірмовими пончиками, Dunkin' Donuts ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни.

ухвалила рішення піти з ринку кровожерливої країни. Американський інтернет-сайт eBay також заявив, що припиняє діяльність в Росії.

також заявив, що припиняє діяльність в Росії. У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".

повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії". Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.

також припиняє роботу в країні-агресорці. Фармацевтична компанія Pfizer теж вирішила призупинити заплановані інвестиції в Росії.

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