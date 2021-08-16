Вслід за Росією: Китай готовий до "дружніх відносин" з "Талібаном"

Китай висловив готовність до поглиблення "дружніх і корпоративних" відносин з "Талібаном". Пекін також запропонував терористам економічну підтримку й інвестиції для відновлення Афганістану.

Заяву про підтримку талібів 16 серпня зробила прессекретарка міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін.

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Китай готовий "дружити" з "Талібаном"

Чунін зазначила, що Пекін прагнув підтримувати неофіційні зв'язки з талібами протягом усього періоду виходу сил США з Афганістану. У Китаї це пояснили спільним з Афганістаном кордоном протяжністю у 76 кілометрів.

Водночас Пекін давно побоювався, що Афганістан стане плацдармом для уйгурів із Синьцзяна.

На зустрічі делегації талібів із главою МЗС Китаю Ван Ї в Тяньцзіні, яка пройшла в липні, "Талібан" запевнив, що Афганістан не використовуватимуть як базу для бойовиків. У відповідь Пекін запропонував терористам економічну підтримку та інвестиції для відновлення Афганістану.

Речниця відомства закликала талібів забезпечити "плавну передачу влади", безпеку афганців і іноземців. Чунін уточнила, що посольство Китаю в Кабулі й надалі працюватиме, хоча Пекін і почав активно евакуювати громадян із країни.

Реакція світу на події в Афганістані: основне

Таліби 15 серпня зайшли у столицю країни – Кабул. Президент Афганістану пішов з посади та покинув країну. Бойовики оголосили про контроль над усією країною.

Світ відреагував стурбованістю на події в Афганістані. Британський парламент повернеться з канікул, аби 18 серпня обговорити ситуацію у цій країні.

Авіакомпанія Flydubai з ОАЕ заявила про припинення авіасполучення з Кабулом через те, що країну контролюють терористи.

Кордон з Афганістаном закрив і Пакистан. США, Велика Британія, Німеччина, Іспанія та низка інших країн евакуйовують своїх дипломатів.

Водночас Джо Байден наголосив, що не шкодує про рішення вивести американські війська з Афганістану. Мовляв, протягом 20 років перебування в Афганістані США витратили понад 1 трильйон доларів на утримання військових та надання зброї.