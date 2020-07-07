Вслід за Смолієм: про політичний тиск заявила і команда Нацбанку
Співробітники Національного банку України звернулись до українського суспільства зі заявою. У ній поскаржились на політичний тиск зі сторони деяких народних депутатів.
Працівники Нацбанку звернулися до українців
Команда НБУ підтримує озвучену позицію правління та вважає неприпустимим здійснення політичного тиску на центральний банк у правовій та цивілізованій державі, повідомили у фейсбуці Нацбанку.
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Працівники центрального банку різних щаблів та спеціалізацій – від директорів департаментів до менеджерів і спеціалістів – звернулися до громадськості, експертів, бізнесу, ЗМІ, вищих органів влади та міжнародних організацій.
Ми вимагаємо припинити політичний тиск на НБУ. Не на словах, а діями. Ми очікуємо реакції на неетичну поведінку деяких народних депутатів, які прийшли у Раду захищати інтереси не народу України, а окремих олігархів,
– мовиться у заяві.
Що роблять деякі нардепи та яка їхня мета
Команда скаржиться на депутатів, які систематично спотворюють та дискредитують у роботу Нацбанку. Там пояснюють, що мета таких нардепів – припинити співпрацю України з міжнародними партнерами.
Нацбанк закликає дати їм змогу виконувати свою роботу у середовищі моралі, гідності та професійної дискусії.
Нагадаємо, саме через систематичний політичний тиск 1 липня у відставку подав голова НБУ Яків Смолій.
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Відставка Смолія: основне
- Після заяви Смолія Володимир Зеленський зареєстрував у Раді відповідний проєкт постанови, а нардепи 3 липня проголосували за відставку.
- Багато економістів, представників міжнародних організацій підтримали Смолія.
- ЗМІ заявили, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, а глава НБУ відреагував емоційно.
- Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НБУ є Катерина Рожкова.
- Серед ймовірних кандидатів на пост нового глави НБУ: голова правління державного "Укргазбанку" Кирило Шевченко, колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук та ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов.