Співробітники Національного банку України звернулись до українського суспільства зі заявою. У ній поскаржились на політичний тиск зі сторони деяких народних депутатів.

Працівники Нацбанку звернулися до українців

Команда НБУ підтримує озвучену позицію правління та вважає неприпустимим здійснення політичного тиску на центральний банк у правовій та цивілізованій державі, повідомили у фейсбуці Нацбанку.

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Працівники центрального банку різних щаблів та спеціалізацій – від директорів департаментів до менеджерів і спеціалістів – звернулися до громадськості, експертів, бізнесу, ЗМІ, вищих органів влади та міжнародних організацій.

Ми вимагаємо припинити політичний тиск на НБУ. Не на словах, а діями. Ми очікуємо реакції на неетичну поведінку деяких народних депутатів, які прийшли у Раду захищати інтереси не народу України, а окремих олігархів,

– мовиться у заяві.

Що роблять деякі нардепи та яка їхня мета

Команда скаржиться на депутатів, які систематично спотворюють та дискредитують у роботу Нацбанку. Там пояснюють, що мета таких нардепів – припинити співпрацю України з міжнародними партнерами.

Нацбанк закликає дати їм змогу виконувати свою роботу у середовищі моралі, гідності та професійної дискусії.

Нагадаємо, саме через систематичний політичний тиск 1 липня у відставку подав голова НБУ Яків Смолій.

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