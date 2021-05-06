Встановлював міни на Сході: у Празі судять чеха, який воював проти України

У Празі муніципальний суд почав розгляд справи громадянина Чехії Мартіна Кантора. Його звинувачують у тероризмі через участь у боях на Сході України на боці окупантів.

Розгляд справи розпочали 5 травня. Мартіну Кантору загрожує до 20 років ув'язнення за теракт та участь у терористичній групі.

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32-річний чоловік у 2015 році літав із Праги в Ростов-на-Дону, звідки потрапив на окуповану територію України, мовиться в обвинувальному висновку.

За словами прокурора, згодом обвинувачений пройшов навчання та став снайпером російських окупаційних військ.

Як Кантор "допомагав" окупантам

Згідно з інформацією слідства, Кантор був сержантом й брав участь у бойових операціях "з наміром поранити чи вбити українських солдатів".

Як член розвідувально-диверсійної групи, він особисто встановлював міни в районі лінії розмежування,

– заявив прокурор Мартін Біли.

Виступили у суді й свідки, з якими Кантор ділився своїми планами. Один зі свідків заявив суду, що Кантор розповідав йому про плани поїхати в Україну, аби воювати на боці російських окупантів.

Наприкінці квітня 2021 року в Чехії провели масштабну операцію , під час якої затримали щонайменше 5 чехів, яких підозрюють в участі у бойових діях на Донбасі на боці окупантів.

Натомість адвокат Кантора зазначив, що його підзахисний не підпадає під кримінальну статтю.