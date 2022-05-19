"Вставання з колін" набуває іншого сенсу: що буде з Росією найближчі 500 років

Коли я читаю заяви цих охр*нілих мерзот, я розумію, що жодні переговори з окупантами неможливі. Вони вже розпоряджаються Запорізькою АЕС. Розповідають, як замінять гривню рублем.

Карфаген мусить бути зруйнований

Гнати до Ростова, мерзоту. Цілком правий Михайло Подоляк. Жодних компромісів. Ніякого збереженого *ба... соррі, обличчя. Жодних можливостей піти з гідністю. Немає там гідності, ні з чим йти.

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Росія має випити свою підлість до дна. Відповісти за все, що коїла. Коїла не тільки у нас – скрізь. Коїла сотні років, міняючи фасад, але не міняючи своєї підлючої імперської суті. Настав час відповісти за справи та слова. За жорстокість, за підступність і підлу нахабну брехню.

Вони завжди говорили, що проти них – увесь світ: говорили в той момент, коли світ улесливо тиснув їм руки і гнув перед ними спини, щоб отримати низьку ціну на ресурси. Вони сміялися з тих, хто їм вірив, знущалися з тих, хто від них залежав, убивали тих, кого не могли поставити на коліна.

Вони розповідали, що світ заздрить їхньому розуму і багатству, продовжуючи гадити в дірку, грабувати сусідів, так і не зумівши налагодити виробництво прокладок. Знаряддя вбивства клепати могли і красти технології виходило.

Виховний ефект на пів тисячоліття

Ну, що ж… Тепер світ справді проти них. І вічний рефрен про "вставання з колін" тепер набуває дещо іншого сенсу. Встануть вони з колін, не встануть – світ оволодіє ними у всіх можливих варіантах. Причому так яскраво і винахідливо, щоб про це пам'ятали навіть віддалені нащадки. Щоб виховного ефекту вистачило років на триста, а краще на п'ятсот.

Хтось колись мав покласти край безчинствам кремлівських негідників, які уявили себе всесильними. Хтось мав повстати, дати відсіч. Так вийшло, що вибір ліг на Україну.

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Перемога не буде швидкою, любі співвітчизники. І цей звіринець нікуди не подінеться з наших кордонів. Але в наших силах зробити так, щоби шакали сиділи в клітці. У неприбраній клітці. Щоб гризли кістки замість свіжого м'яса. І кусали не сусідів, а самі себе за шелудиві дупи.

Х*р їм, а не Херсон. Х*р їм, а не Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ, Маріуполь. Жодних поступок. Ні п'яді української землі! Смерть російським окупантам! Ворог буде розбитий, перемога буде за нами!

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